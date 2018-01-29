Россия высоко ценит память Израиля о подвиге советских солдат, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время мероприятий в Еврейском музее и центре толерантности по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. 29 января 2018

Президент РФ Владимир Путин во время мероприятий в Еврейском музее и центре толерантности по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. 29 января 2018

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Россия высоко ценит деятельность народа и руководства Израиля по увековечиванию памяти подвига советских солдат во Второй мировой войне.

По словам российского лидера, "в Израиле бережно хранят благодарность советской армии, нашим солдатам за спасение евреев Европы от полного истребления".

"И, конечно, мы ценим тот факт, что Иерусалим планирует установить монумент в честь подвига защитников и жителей блокадного Ленинграда", — подчеркнул Путин в своем выступлении на мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В памятных мероприятиях также принял участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы благодарны руководству Израиля и народу Израиля за такое отношение к истории. Это особенно важно на фоне происходящего в ряде европейских стран уничтожения и осквернения монументов советским воинам, отдавшим свои жизни за освобождение узников нацистских концлагерей, за спасение Европы и мира от нацизма", — добавил он.