Путин призвал не допустить развития националистической идеологии

Президент РФ Владимир Путин во время мероприятий в Еврейском музее и центре толерантности. 29 января 2018

Президент РФ Владимир Путин во время мероприятий в Еврейском музее и центре толерантности. 29 января 2018

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Политики, общественные и религиозные деятели должны способствовать сохранению исторической памяти и не давать шанса прорасти националистической идеологии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Убежден, современные политики, религиозные, общественные деятели обязаны сделать все возможное, чтобы сейчас, в XXI веке, сохранить историческую память и не дать прорасти сорнякам националистической идеологии", — сказал Путин на мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.