Минпромторг предложил приравнять электронные сигареты к обычным

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Минпромторг России подготовил законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с инициативой, электронные сигареты и "устройства для употребления табачного сырья путем вдыхания табачного пара" запретят продавать несовершеннолетним, а также будут разработаны меры, касающиеся рекламы подобных товаров.

Кроме того, потребление никотина "способами, отличными от курения табака", будет ограничено в культурных, спортивных, образовательных и медицинских учреждениях.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

В октябре прошлого года приравнять электронные сигареты в табачным изделиям предложили депутаты Госдумы от "Справедливой России". Тогда инициативу парламентариев поддержали и в Минздраве.