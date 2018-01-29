В Якутии должникам за тепло начали отключать горячую воду

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Филиал "Нерюнгринская ГРЭС" (входит в "Дальневосточную генерирующую компанию") в Якутии ограничил подачу горячего водоснабжения должникам за тепло, сообщает компания.

В общей сложности за долги на сумму 2,9 миллиона рублей 21 абонент теплосбыта лишился горячей воды. Первые отключения этого года прошли в городе Нерюнгри и поселке Беркакит 24 января.

"Отключение горячего водоснабжения – законная мера, которую можно применить, если потребитель не выполняет свои договорные обязательства больше двух месяцев. Энергетики прибегают к ней, когда другие аргументы исчерпаны", — отмечается в сообщении.

Чтобы вернуть себе данную услугу должникам необходимо полностью оплатить свою задолженность и возникшие судебные издержки.

Компания отмечает, что продолжит рейды по отключению горячего водоснабжения в начале февраля. При невозможности полностью погасить накопившуюся задолженность энергетики предлагают оплатить часть долга и заключить соглашение о реструктуризации.