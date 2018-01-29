Заммэра Москвы назвал абсурдным обвинение врачу Мисюриной

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Заммэра Москвы Леонид Печатников заявил, что изучил историю болезни пациента, в смерти которого обвинили столичного врача-гематолога врача Елену Мисюрину, назвал абсурдным обвинение в ее адрес, но попросил медицинское сообщество не ставить под сомнение профессионализм прокуроров, следователей и судей.

Решение Черемушкинского районного суда Москвы, приговорившего к 2 годам лишения свободы врача-гематолога Елену Мисюрину по обвинению в смерти пациента, который скончался спустя несколько дней после сделанной ею трепанобиопсии, вызвало широкий резонанс. Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что сделает все возможное для пересмотра дела Мисюриной. Столичный мэр Сергей Собянин выразил озабоченность делом врача и призвал рассматривать подобные ситуации максимально корректно и объективно.

"Как врач, я смотрел историю болезни этого пациента, мне представляется обвинение, которое было вынесено врачу, на мой взгляд, абсурдно. Тем не менее, в истории болезни существуют экспертные заключения, которые дали возможность судье именно сделать обвинительное заключение. Это тоже правда", — сказал Печатников журналистам в понедельник.

Заммэра назвал "наиболее абсурдным" то, что Мисюрину осудили по статье, предусматривающей умысел в ее действиях. "Это вообще беспрецедентный случай. Такого я не помню", — сказал он и добавил, что никто не имеет права "подвергать сомнению квалификацию ни следователя, ни прокурора, ни судьи — этим должны заниматься соответствующие органы".

Он подчеркнул, что не нужно политизировать данное дело и позволять использовать эту ситуацию людям, которые делают на ней политический пиар. "Я прошу всех оказать максимальную помощь адвокатам на этапе рассмотрения апелляционного дела. Я особенно обращаюсь к патологоанатомам, я прошу судебных медиков подключиться, чтобы помочь адвокатам", — сказал Печатников.

Власти позаботилась о том, "чтобы в суде Мисюриной помогали самые лучшие и известные в стране адвокаты", заключил он.

Мисюрина работала в ГКБ№52 с 2014 года, в департаменте здравоохранения Москвы отзываются о ней как об "известном опытном враче, высокопрофессиональном специалисте". Как подчеркнули в департаменте здравоохранения столицы, "оказание инвазивной медицинской помощи всегда сопряжено с риском развития осложнений", а оценка их причин является зачастую очень сложной задачей.