Медведев утвердил список услуг, которые будут оказывать в любом МФЦ страны

ГОРКИ, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень из 44 государственных услуг, которые можно будет получить в любом многофункциональном центре или представительстве профильного государственного органа страны, независимо от регистрации гражданина.

"Я утвердил перечень из 44 государственных услуг, которые теперь будут оказываться по так называемому экстерриториальному принципу, то есть, вне зависимости от того, где проживает гражданин, где он зарегистрирован. Это значит, что можно подать документы, получить результат по этим документам в любом подразделении профильного государственного органа, внебюджетного фонда или в МВЦ, то есть, в многофункциональном центре при наличии соответствующих соглашений", — сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина считает, что эта инициатива предоставит гражданам больше возможностей и удобства при получении госуслуг.

"Мы продолжим пополнять этот перечень новыми видами деятельности в соответствии с тем планом, который имеется для того, чтобы можно было оказывать подобного рода услуги в самых разных субъектах федерации, и это было удобно для пользователей", — пояснил премьер-министр.