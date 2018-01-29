Медведев утвердил список услуг, которые будут оказывать в любом МФЦ страны

ГОРКИ, 29 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень из 44 государственных услуг, которые можно будет получить в любом многофункциональном центре или представительстве профильного государственного органа страны, независимо от регистрации гражданина.
Глава кабмина считает, что эта инициатива предоставит гражданам больше возможностей и удобства при получении госуслуг.
"Мы продолжим пополнять этот перечень новыми видами деятельности в соответствии с тем планом, который имеется для того, чтобы можно было оказывать подобного рода услуги в самых разных субъектах федерации, и это было удобно для пользователей", — пояснил премьер-министр.