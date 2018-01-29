Собянин прокомментировал дело врача Елены Мисюриной

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин выразил озабоченность делом врача Елены Мисюриной, признанной судом виновной в смерти пациента, и призвал рассматривать подобные ситуации максимально корректно и объективно.

Ранее СМИ сообщили, что Черемушкинский районный суд Москвы признал 42-летнюю Елену Мисюрину — врача-гематолога — виновной в смерти пациента, который скончался спустя несколько дней после сделанной Мисюриной трепанобиопсии, и приговорил женщину к 2 годам лишения свободы. В департаменте здравоохранения столицы РИА Новости рассказали, что в понедельник адвокат Мисюриной подаст апелляционную жалобу в суд вышестоящей инстанции на решение Черемушкинского суда.

"Крайне озабочен делом врача Елены Мисюриной. Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно. Это важно не только для врачебного сообщества, но и для людей, которые обращаются к ним за помощью", — написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Мисюрина работала в ГКБ№52 с 2014 года, в департаменте здравоохранения Москвы отзываются о ней как об "известном опытном враче, высокопрофессиональном специалисте". Как подчеркнули в департаменте здравоохранения столицы, "оказание инвазивной медицинской помощи всегда сопряжено с риском развития осложнений", а оценка их причин является зачастую очень сложной задачей.