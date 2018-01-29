Мединский поручил найти новые помещения для библиотеки для слепых

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Тамара Ходова. Министр культуры РФ Владимир Мединский поручил найти новые помещения для фондов Российской государственной библиотеки для слепых, находящейся в Москве, чтобы сэкономить на аренде.

Как пояснил на заседании в министерстве первый замглавы ведомства Владимир Аристархов, библиотека занимает три здания. Основное здание она арендует у Общества слепых и платит за аренду около 16 миллионов рублей в год. При этом книгохранилища занимают два здания, их арендуют у департамента имущества Москвы за полтора миллиона рублей. Для хранилища можно было бы найти здания в собственности Минкультуры.

"Дайте поручение (Олегу) Рыжкову в течение месяца предоставить два варианта размещения на выбор. До середины года библиотека должна переехать", — сказал Мединский.

Также на совещании директор библиотеки Татьяна Елфимова заявила о своём желании покинуть свой пост и предложила на эту должность своего заместителя Елену Захарову.

"Мы склонны вам доверять, надеемся, что вы опыт свой Елене Васильевне (Захаровой) передали и все-таки останетесь в библиотеке на другой должности", — ответил на это министр.

Мединский также отметил, что зарплата сотрудников библиотек выросла примерно в 3,5 раза за последние годы. "При этом если вы сравните бюджет министерства культуры 2011 года и нынешний, он вырос не в три раза. Это все за счет определения приоритетов, эффективного хозяйствования, избавления от большого количества бессмысленных, а иногда даже вредных проектов", — пояснил министр.