Рабочие, нашедшие на Урале гигантский изумруд, получили 250 тысяч рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 янв – РИА Новости. Рабочие, нашедшие на Урале изумруд весом 1,6 килограмма, вместе получили 250 тысяч рублей премии, сообщает пресс-служба АО "Калининградский янтарный комбинат".

"Поощрительную премию в размере 250 тысяч рублей они уже получили", — цитируются в сообщении комбината слова директора ОП "Малышева" Евгения Василевского, чьи сотрудники обнаружили камень.

Ранее сообщалось, что в очистном забое шахты на Малышевском руднике в Свердловской области был найден изумруд весом 1,6 килограмма. Его длина составляет 14 сантиметров, а шириной семь сантиметров. Название изумруду пока не выбрали.

Обнаружили кристалл бригадир очистного забоя и заместитель главного геолога ОП "Малышева", входящего в состав АО "Калининградский янтарный комбинат", который является частью ГК "Ростех". Находку уже оценили специалисты Гохрана России – ее стоимость составляет, по предварительным данным, более четырех миллионов рублей.

Месторождение в поселке Малышева является самым крупным месторождением изумрудов в Европе и единственным в России. В год предприятие перерабатывает 93,7 тысячи тонн породы. Ежедневно добывается до полутора килограммов изумрудов, 30 килограммов бериллов, 100 граммов александритов.

Самый большой кристалл, найденный на этом месторождении до сегодняшнего дня, весил 1,2 килограмма и был оценен 1,2 миллиона долларов. Он получил название "Президент" в честь Бориса Ельцина. Сейчас он находится в коллекции Гохрана.