В Госдуме предложили изменить порядок выплаты алиментов родителям-одиночкам

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Госдуме готовят законопроект, согласно которому выплату алиментов для родителей-одиночек возьмет на себя государство. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества Иван Сухарев в интервью RT.
"К сожалению, сегодня в России становится всё больше родителей, которые не получают алименты. И это не только женщины, но и мужчины. Таким людям необходимо оказать государственную поддержку", — подчеркнул Сухарев.
Сейчас за неуплату родителем средств на содержание несовершеннолетних детей без уважительных причин грозит до года тюрьмы.