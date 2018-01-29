В Госдуме предложили изменить порядок выплаты алиментов родителям-одиночкам

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Госдуме готовят законопроект, согласно которому выплату алиментов для родителей-одиночек возьмет на себя государство. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества Иван Сухарев в интервью RT.

В соответствии с поправками в Семейный кодекс, алименты должны будут выплачиваться в размере не менее 10 тысяч рублей и сохраняться до наступления совершеннолетия ребенка. В дальнейшем суммы должны быть взысканы с одного из родителей, уклоняющегося от выплат.

"К сожалению, сегодня в России становится всё больше родителей, которые не получают алименты. И это не только женщины, но и мужчины. Таким людям необходимо оказать государственную поддержку", — подчеркнул Сухарев.

Сейчас за неуплату родителем средств на содержание несовершеннолетних детей без уважительных причин грозит до года тюрьмы.