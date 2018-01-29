Число осужденных подростков в колониях снизилось, заявили во ФСИН

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Численность несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях в России, снизилась в 1,6 раза за последние пять лет, сообщает в понедельник ФСИН России.

"В России за последние пять лет численность несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, снизилась в 1,6 раза. Эта тенденция во многом связана с либерализацией уголовно-исполнительного законодательства в отношении несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы оказываются только наиболее "криминализированные и педагогически запущенные подростки, чаще всего выросшие в социально неблагополучных семьях". "Сотрудники воспитательных колоний проводят значительную педагогическую и социально-психологическую работу, чтобы отвратить подростков от криминальной среды, дать ребятам образование, востребованные на рынке труда профессии, снизить риск повторного совершения преступлений", — сообщает ведомство.

В соответствии с указом президента РФ 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства. ФСИН проинформировал, что в ведомстве в связи с этим разработан план мероприятий до 2020 года, направленный на совершенствование уголовно-исполнительного законодательства, улучшение материально-технической базы учреждений УИС, коммунально-бытового, социально-психологического, медицинского обеспечения.

В структуре российской системы исполнения наказаний функционируют 23 воспитательные колонии, в которых содержатся 1393 осужденных подростка. Кроме того, в 132 следственных изоляторах и помещениях, работающих в режиме следственных изоляторов, содержится 1029 несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. На учете в уголовно-исполнительных инспекциях и их филиалах состоит 5900 несовершеннолетних.