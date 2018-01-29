Средний чек за поездку на такси в Москве снизился на 7,6% в 2017 году

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Средний чек за поездку на такси в российской столице снизился на 7,6% до 460 рублей в 2017 году, сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава городского департамента транспорта Максим Ликсутов.

Вице-мэр рассказал, что согласно анализу цен, основанных на данных диспетчерских служб заказа легковых такси в Москве, в числе которых "Яндекс.Такси", Gett, Uber, "Везет" и "Сити Мобил", в 2016 году поездка на такси в городе в среднем обходилась в 498 рублей, в 2015 году – в 650 рублей.

"Средний чек поездки на такси в 2017 году снизился на 7,6% и составил 460 рублей. Сокращение стоимости происходит за счёт увеличения количества коротких поездок, а также за счёт здоровой конкуренции среди компаний, которая появилась после легализации рынка такси в Москве", — сказал Ликсутов.

Вместе со снижением стоимости, по словам заммэра, вырос пассажиропоток легковых такси с 580 до 760 тысяч человек.

На сегодняшний день в городе на постоянной основе работает 55 тысяч легковых такси, а средний возраст автомобиля составляет 2,8 года.

Ранее международный рейтинг Taxi Price Index 2017 составил рейтинг, в котором Москва заняла третье место в списке мировых мегаполисов с самой низкой стоимостью одного километра поездки на такси внутри города.