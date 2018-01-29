Стало известно, чему будет посвящен текст "Тотального диктанта-2018"

Участники во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 в аудитории Новосибирского государственного университета В Новосибирске

Участники во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 в аудитории Новосибирского государственного университета В Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 29 янв – РИА Новости. Текст международной акции грамотности "Тотальный диктант-2018" войдет в новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности – жителя немецкой колонии на Волге.

"Текст дался нелегко, но я рада, что экспертный совет согласился с тем, что он войдет в мой новый роман "Дети мои", посвященный судьбе немцев Поволжья, судьбе немецкой автономии на Волге с 1918 по 1941 год. Мне не пришлось выходить из той большой темы, в которую я была глубоко погружена. Тексты написались легко", — рассказала журналистам Яхина.

Она пояснила, что написала три текста для разных часовых зон. Они называются "Утро", "День" и "Вечер" и рассказывают об одном дне учителя немецкой словесности по фамилии Бах.

"Это колонист, он живет в немецкой колонии на Волге. И 14 апреля я предлагаю всем узнать, что этот колонист и школьный учитель делал утром, днем и вечером", — сказала автор диктанта.

Гузель Яхина добавила, что надеется на то, что ее новый роман, который уже написан, выйдет уже в мае 2018 года. Сейчас над ним идет редакторская работа в издательстве.

Столицей "Тотального диктанта", которая в 2018 году впервые определялась по итогам конкурса, стал Владивосток, ставший лидером онлайн-голосования — за него было отдано почти 26 тысяч голосов и отданы голоса жюри. Во Владивостоке будет организована главная площадка проекта, на которой 14 апреля автор романа "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхина прочитает текст диктанта 2018 года. Все желающие написать диктант под диктовку автора текста смогут сделать это в реальном времени: из главной аудитории акции планируется прямая трансляция.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.