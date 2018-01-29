Роскомнадзор: чтобы наказать сообщившее о гей-браке СМИ, нужно решение суда

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Средства массовой информации, распространившие новости о признании однополого брака в Москве, могут понести наказание только на основании решения суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

На прошлой неделе депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") призвал сурово наказать источники новостей о признании однополого брака в Москве, назвав среди возможных мер отзыв лицензии, штраф и закрытие сообщившего об этом издания. О том, что многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве признал брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене 4 января 2018 года, сообщили СМИ.

"В полномочия Роскомнадзора не входит установление факта распространения недостоверной информации. Данный факт может установить только суд. Поэтому в данном случае СМИ могут понести наказание только на основании решения суда в порядке гражданского судопроизводства либо в отдельных случаях (если будет установлен факт клеветы с использованием СМИ) — в порядке уголовного судопроизводства", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РИА Новости.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в пятницу, что МВД аннулирует паспорта двух мужчин, проставивших штамп о браке, а сотрудница МФЦ, сделавшая это, будет уволена. Позже в пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости сообщили, что мужчины стали фигурантами административных дел об умышленной порче документа.