Для участников олимпиады "Я – профессионал" открываются зимние школы

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. С 28 января открываются зимние школы — масштабные образовательные форумы для участников заключительного этапа олимпиады студентов "Я — профессионал", сообщает пресс-служба проекта.

Участники каждой школы познакомятся с перспективами развития разных профессиональных отраслей в России и мире, а также смогут определить свою роль в этом процессе. В этом им помогут лидеры российской экономики и промышленности, эксперты крупных компаний и ведущие ученые страны, которые станут спикерами зимних школ.

Участников Экономической школы ожидают выступления председателя правления Сбербанка России Германа Грефа и ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова. Перед участниками Финансовой школы выступят президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, а перед участниками Медицинской школы — академик РАН и РАМН, главный кардиохирург Минздрава РФ Лео Бокерия.

Одним из спикеров зимней школы "Тебе решать" по компьютерным наукам станет директор по маркетингу сервисов компании "Яндекс" Андрей Себрант, а заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Дергунова выступит перед участниками с лекцией о бизнес-информатике.

Участники зимней школы по материаловедению и строительству смогут задать вопросы министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаилу Меню и председателю совета директоров Трубной металлургической компании и группы "Синара" Дмитрию Пумпянскому, а участники по педагогике — ректору Академии педагогического искусства и социализации, академику Российской академии образования Шалве Амонашвили.

"Помимо общения с ведущими российскими учеными и экспертами, у участников зимних школ будет отличная возможность познакомиться с самыми мотивированными и целеустремленными будущими коллегами из разных регионов страны", — говорит руководитель проекта "Я — профессионал" Валерия Касамара.

Первая площадка, открывшая двери для участников заключительного этапа олимпиады "Я — профессионал" 28 января, — зимняя физико-математическая школа "Абсолютное будущее", которая будет работать с 28 января по 3 февраля в Долгопрудном (Московская область), организатором стал Московский физико-технический институт (МФТИ). Участники школы посетят лаборатории МФТИ, а также ведущие научные центры и офисы высокотехнологичных компаний в Москве.

Всего в течение ближайших недель пройдут 11 зимних школ по 22 направлениям в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске и Нижегородской области.

Отбор на зимние школы проводился с 25 декабря по 21 января. Поступило 2,1 тысячи заявок из более чем 50 регионов страны. Финалисты отборочного этапа олимпиады могли подать заявки на участие в зимних школах, приняв участие в конкурсе мотивационных писем. По итогам отбора в каждой из 11 школ примут участие более 100 человек.