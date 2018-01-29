МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы сделает все возможное для пересмотра дела врача Елены Мисюриной, приговоренной к 2 годам лишения свободы за сделанную биопсию, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения столицы в понедельник.

Ранее СМИ сообщили, что Черемушкинский районный суд Москвы признал 42-летнюю Елену Мисюрину – врача-гематолога – виновной в смерти пациента, который скончался спустя несколько дней после сделанной Мисюриной трепанобиопсии, и приговорил женщину к реальному сроку лишения свободы.

В ведомстве рассказали, что в понедельник адвокат Мисюриной подаст апелляционную жалобу в суд вышестоящей инстанции на решение Черемушкинского суда.

"В рамках этого процесса департаментом здравоохранения будут предоставлены защите Елены Мисюриной все необходимые консультации и возможности для получения дополнительных и исчерпывающих экспертных мнений. Департамент здравоохранения делает все возможное для пересмотра дела и надеется, что судом будут учтены все дополнительные мнения специалистов", — говорится в сообщении.

Мисюрина работала в ГКБ№52 с 2014 года, в департаменте отзываются о ней как об "известном опытном враче, высокопрофессиональном специалисте".

"Департамент здравоохранения был проинформирован о ходе и результатах уголовного дела, длившегося 5 лет, и вынесении обвинительного приговора в отношении врача Елены Николаевны Мисюриной только после принятия судом решения. Несомненно, что до принятия этого решения можно было получить независимое, объективное мнение более широкого состава экспертов и оказать врачу полноценную поддержку в суде", — рассказали в пресс-службе.

Как подчеркнули в департаменте, "оказание инвазивной медицинской помощи всегда сопряжено с риском развития осложнений", а оценка их причин является зачастую очень сложной задачей.