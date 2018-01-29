В Рособрнадзоре рассказали о размывании рынка труда в регионах

НОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. Самое большое количество студентов в России по внебюджетному набору в вузы продолжает набираться на специальности "юриспруденция" и "экономика", что размывает рынок труда, заявила в понедельник на совещании в Новосибирске замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова.

Она сообщила, что Рособрнадзор в 2016-2017 годах реализовал несколько проектов по независимой оценке качества образования. За основу были взяты специальности "юриспруденция" и "экономика", потому что это самый крупный сегмент, по которому сегодня российские вузы продолжают готовить специалистов.

"Несмотря на то, что есть контрольные цифры, которыми контролируется бюджетный набор, по внебюджету самое большое количество студентов набираются на юриспруденцию и экономику. Вопрос — для чего размывать рынок труда, когда на сегодня контрольные цифры приема планируются, сверяются регионом и заявляются под конкретную потребность? Для чего выпускать в десять раз больше юристов и экономистов для того, чтобы они потом не нашли себе работу?" — сказала Наумова, обращаясь к ректорам сибирских вузов.

Она отметила, что в этом вопросе диссонанс очевиден, а ответственность за это "должны нести мы с вами". Наумова сообщила, что качество образования по этим специальностям при этом далеко не всегда соответствуем необходимым критериям.