В Рособрнадзоре рассказали о размывании рынка труда в регионах

НОВОСИБИРСК, 29 янв — РИА Новости. Самое большое количество студентов в России по внебюджетному набору в вузы продолжает набираться на специальности "юриспруденция" и "экономика", что размывает рынок труда, заявила в понедельник на совещании в Новосибирске замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова.
"Несмотря на то, что есть контрольные цифры, которыми контролируется бюджетный набор, по внебюджету самое большое количество студентов набираются на юриспруденцию и экономику. Вопрос — для чего размывать рынок труда, когда на сегодня контрольные цифры приема планируются, сверяются регионом и заявляются под конкретную потребность? Для чего выпускать в десять раз больше юристов и экономистов для того, чтобы они потом не нашли себе работу?" — сказала Наумова, обращаясь к ректорам сибирских вузов.
Она отметила, что в этом вопросе диссонанс очевиден, а ответственность за это "должны нести мы с вами". Наумова сообщила, что качество образования по этим специальностям при этом далеко не всегда соответствуем необходимым критериям.