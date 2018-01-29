Почти 60% россиян поддержали предложение о независимом интернете в БРИКС

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Почти 60% россиян поддержали предложение Совбеза РФ о независимом интернете внутри стран-членов БРИКС, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Предложение России о создании независимого интернета в рамках границ стран-членов БРИКС нашло поддержку 58% наших сограждан (против высказались 29%)", — следует из данных исследования.

Создание отдельного интернета странами БРИКС повысит уровень безопасности данных россиян, такого мнения придерживаются 49% опрошенных. Такое же количество респондентов считают, что такая сеть станет лучшей защитой от международных хакеров (предотвращение возможных атак). Однако 41% россиян опасается ограничения доступа к ресурсам глобального интернета в случае реализации данной инициативы.

"Крайне интересен тот факт, что в нашем обществе постепенно происходит переоценка ценности интернета как мирового информационного пространства: если в 2000 году почти две трети граждан (64%) полагали, что его развитие полезно для нашего общества, то в 2018 году таковых стало меньше половины – 46%", — отмечается в исследовании.

Также, согласно данным ВЦИОМ, 52% россиян считают полезным для общества развитие интернета, как мирового пространства. "За создание интернета в границах нескольких государств высказались 13%. Помимо соседей – Белоруссии и Казахстана, одним из главных партнеров России в этом деле считается Китай. Около четверти (23%) предпочли бы иметь локальный интернет в пределах нашей страны", — отмечается в исследовании.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12-13 января среди двух тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.