"Хорошо, если отделаетесь аритмией". Чем опасны препараты для похудения

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Камила Туркина. В погоне за стройной фигурой люди готовы на все. Даже риск заболеть или угодить в больницу с диагнозом "язва желудка" их не особенно пугает. Проблемы с пищеварением — лишь один из побочных эффектов лекарств для похудения, которые вновь оказались на пике популярности. РИА Новости разбиралось, можно ли избавиться от лишнего веса с помощью препаратов от ожирения.
Проблема налицо
Число россиян, страдающих от ожирения, в последнее время тоже резко увеличилось. Согласно статистике Роспотребнадзора, больше половины населения страны имеет избыточный вес, а у четверти жителей России лишние килограммы давно превратились в затяжную хроническую болезнь. Вероятно, спрос на препараты обусловлен именно этим. Но неужели лекарства от ожирения настолько эффективны и могут заменить собой диеты и физические упражнения?
Врачи и фитнес-тренеры настроены не слишком оптимистично. По их словам, препараты для похудения — лишь часть необходимой терапии, без ограничений в питании и физнагрузок здесь точно не обойтись. К тому же жиросжигающие таблетки чаще всего выписывают только пациентам с запущенной стадией ожирения.
"Настоящих лекарственных препаратов для похудения всего два: в состав первой категории входит способствующее похудению вещество сибутрамин, в состав второй категории — действующее вещество орлистат. Первый препарат отпускается исключительно по рецепту врача, второй можно приобрести без рецепта, но за достаточно большие деньги. Все остальное — не лекарственные препараты, а биологически активные добавки, которые тоже обладают определенными свойствами и используются диетологами во всем мире", — объясняет врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.
Скинула два, наела пять
"После приема этого лекарства и побочных эффектов я решила взять себя в руки и хотя бы начать правильно питаться. На таблетках я скинула всего лишь пару килограммов, которые потом быстро наела обратно. К тому же появились боли в животе, постоянная сухость во рту и сильный стресс, ведь сибутрамин влияет и на нервную систему. Поэтому я отказалась от препарата и ограничила себя в мучных и жирных продуктах. Результат не заставил себя ждать: за месяц я скинула пять килограммов", — рассказывает свою историю Ковалевская.
Похудеть с помощью таблеток без соблюдения диеты невозможно, утверждает Алексей Ковальков. Дело в том, что все лекарства работают симптоматически — они помогают справиться с симптомами болезни, а не с причиной. То есть как только пациент перестанет принимать пилюли, лишние килограммы вернутся, потому что человек не знает, по какой причине возник лишний вес.
"Когда у пациента, например, болит голова, он идет в аптеку и покупает таблетки от температуры, вместо того чтобы сходить к врачу. А если у человека сердечная аритмия, он пьет лекарство от нее, но не лечит само заболевание. Стоит прекратить прием, как ритм сердца снова нарушится. Лишний вес появляется из-за дисбаланса, недостатка или переизбытка определенных веществ в организме. Врачи назначают лекарства только после ознакомления с анализом крови, когда уже понятно, чего именно не хватает. В любой нормальной аптеке вам скажут, что перед приемом сибутрамина или орлистата необходимо проконсультироваться с диетологом", — говорит врач.
Цена стройной фигуры
Главное — ни в коем случае не покупать сильнодействующие препараты без рецепта врача, поясняет Алексей Ковальков: вы не только не похудеете, но и усугубите проблемы со здоровьем.
"На восстановление желудочно-кишечного тракта ушел не один месяц. Сначала я очень радовалась, что избавилась от лишнего веса, но очень страшно расплачиваться за стройную фигуру такой ценой. Врачи, поставившие мне диагноз "язва желудка", запретили есть острое, мучное и жареное — именно так я и похудела. Сейчас иногда позволяю себе что-нибудь сладкое, но стараюсь не злоупотреблять: очень не хочу снова возвращаться в больницу. Здесь главное — понять, что килограммы не уйдут сами по себе с помощью каких-то чудодейственных таблеток. Если вы действительно задались целью похудеть, надо взять себя в руки и хотя бы исключить из своего рациона вредные продукты", — призывает теперь Варвара.
Сейчас девушка не только соблюдает диету, но и самостоятельно занимается в спортзале — это помогло ей сбросить вес с 78 килограммов до 65 и нарастить мышечную массу.
О спорт, ты — минус килограммы
Стройность фигуры зависит не только от обмена веществ, но и от возраста пациента, утверждают спортсмены и фитнес-тренеры. Молодым людям избавиться от лишнего веса проще — если речь не идет о запущенной стадии ожирения, то правильно подобранной диеты будет вполне достаточно. Пациентам более зрелого возраста сбросить вес без регулярных физических нагрузок будет несколько сложнее.
Есть у нее свое мнение и насчет препаратов: "Что касается лекарств для похудения, то одних таблеток недостаточно. К тому же все таблетки надо принимать под строгим контролем врача, в противном случае можно себе навредить. Например, препараты-жиросжигатели усиливают нагрузку на сердце и нервную систему, поэтому злоупотреблять такими лекарствами не стоит: хорошо, если просто аритмией отделаетесь или хроническим недосыпом".
"Другой подвид лекарств для похудения — блокаторы аппетита. На внутренние органы они не действуют — просто нет аппетита и все. Но как только курс заканчивается, человек снова потихоньку возвращается к своим привычкам. А еще есть левокарнитин, он работает только при тяжелых формах ожирения и наличии постоянных физических нагрузок", — отмечает Прохорова.
Если лишних килограммов очень много, эффективнее всего сочетать фитнес и правильное питание не с лекарствами, а с биодобавками, подобранными врачом индивидуально, говорит тренер. Биологически активные добавки содержат комплекс необходимых веществ, которые нормализуют микрофлору желудочно-кишечного тракта и насыщают организм необходимыми витаминами. А вот заедать торты таблетками для похудения — это путь в никуда, в унисон заключают эксперты.