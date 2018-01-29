"Хорошо, если отделаетесь аритмией". Чем опасны препараты для похудения

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Камила Туркина. В погоне за стройной фигурой люди готовы на все. Даже риск заболеть или угодить в больницу с диагнозом "язва желудка" их не особенно пугает. Проблемы с пищеварением — лишь один из побочных эффектов лекарств для похудения, которые вновь оказались на пике популярности. РИА Новости разбиралось, можно ли избавиться от лишнего веса с помощью препаратов от ожирения.

Проблема налицо

На прошлой неделе в России был зафиксирован бум продаж лекарств для похудения — объем купленных препаратов для сброса веса вырос на 12%, а аптеки благодаря спросу на таблетки получили солидную выручку. А вот биологически активные добавки, которые при правильном подборе могут принести пользу, наоборот, стали покупать реже. Это может быть связано с тем, что при регулярных физических нагрузках человек обойдется и без них, поясняют эксперты.Число россиян, страдающих от ожирения, в последнее время тоже резко увеличилось. Согласно статистике Роспотребнадзора, больше половины населения страны имеет избыточный вес, а у четверти жителей России лишние килограммы давно превратились в затяжную хроническую болезнь. Вероятно, спрос на препараты обусловлен именно этим. Но неужели лекарства от ожирения настолько эффективны и могут заменить собой диеты и физические упражнения?

Врачи и фитнес-тренеры настроены не слишком оптимистично. По их словам, препараты для похудения — лишь часть необходимой терапии, без ограничений в питании и физнагрузок здесь точно не обойтись. К тому же жиросжигающие таблетки чаще всего выписывают только пациентам с запущенной стадией ожирения.

"Настоящих лекарственных препаратов для похудения всего два: в состав первой категории входит способствующее похудению вещество сибутрамин, в состав второй категории — действующее вещество орлистат. Первый препарат отпускается исключительно по рецепту врача, второй можно приобрести без рецепта, но за достаточно большие деньги. Все остальное — не лекарственные препараты, а биологически активные добавки, которые тоже обладают определенными свойствами и используются диетологами во всем мире", — объясняет врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Скинула два, наела пять

Именно таблетки с сибутрамином на протяжении нескольких месяцев принимала 24-летняя Александра Ковалевская (имя изменено). Девушка с детства борется с лишним весом, но любовь к сладкому и малоподвижный образ жизни мешали ей добиться ощутимых результатов."После приема этого лекарства и побочных эффектов я решила взять себя в руки и хотя бы начать правильно питаться. На таблетках я скинула всего лишь пару килограммов, которые потом быстро наела обратно. К тому же появились боли в животе, постоянная сухость во рту и сильный стресс, ведь сибутрамин влияет и на нервную систему. Поэтому я отказалась от препарата и ограничила себя в мучных и жирных продуктах. Результат не заставил себя ждать: за месяц я скинула пять килограммов", — рассказывает свою историю Ковалевская.

Похудеть с помощью таблеток без соблюдения диеты невозможно, утверждает Алексей Ковальков. Дело в том, что все лекарства работают симптоматически — они помогают справиться с симптомами болезни, а не с причиной. То есть как только пациент перестанет принимать пилюли, лишние килограммы вернутся, потому что человек не знает, по какой причине возник лишний вес.

"Когда у пациента, например, болит голова, он идет в аптеку и покупает таблетки от температуры, вместо того чтобы сходить к врачу. А если у человека сердечная аритмия, он пьет лекарство от нее, но не лечит само заболевание. Стоит прекратить прием, как ритм сердца снова нарушится. Лишний вес появляется из-за дисбаланса, недостатка или переизбытка определенных веществ в организме. Врачи назначают лекарства только после ознакомления с анализом крови, когда уже понятно, чего именно не хватает. В любой нормальной аптеке вам скажут, что перед приемом сибутрамина или орлистата необходимо проконсультироваться с диетологом", — говорит врач.

Цена стройной фигуры

Главное — ни в коем случае не покупать сильнодействующие препараты без рецепта врача, поясняет Алексей Ковальков: вы не только не похудеете, но и усугубите проблемы со здоровьем.



О спорт, ты — минус килограммы

Тридцатидвухлетняя Варвара Фомина (имя изменено) успешно сбросила девять килограммов на таблетках с содержанием орлистата, не отказываясь при этом от любимых пирожных и сдобных булок. Правда, сразу после этого девушка угодила в больницу с язвой желудка и воспалением поджелудочной железы. Из стационара пациентку выписали только через две недели."На восстановление желудочно-кишечного тракта ушел не один месяц. Сначала я очень радовалась, что избавилась от лишнего веса, но очень страшно расплачиваться за стройную фигуру такой ценой. Врачи, поставившие мне диагноз "язва желудка", запретили есть острое, мучное и жареное — именно так я и похудела. Сейчас иногда позволяю себе что-нибудь сладкое, но стараюсь не злоупотреблять: очень не хочу снова возвращаться в больницу. Здесь главное — понять, что килограммы не уйдут сами по себе с помощью каких-то чудодейственных таблеток. Если вы действительно задались целью похудеть, надо взять себя в руки и хотя бы исключить из своего рациона вредные продукты", — призывает теперь Варвара.Сейчас девушка не только соблюдает диету, но и самостоятельно занимается в спортзале — это помогло ей сбросить вес с 78 килограммов до 65 и нарастить мышечную массу.

Стройность фигуры зависит не только от обмена веществ, но и от возраста пациента, утверждают спортсмены и фитнес-тренеры. Молодым людям избавиться от лишнего веса проще — если речь не идет о запущенной стадии ожирения, то правильно подобранной диеты будет вполне достаточно. Пациентам более зрелого возраста сбросить вес без регулярных физических нагрузок будет несколько сложнее.



"Похудеть без физических упражнений возможно, только надо понимать, что у каждого возраста своя скорость метаболизма. После 35 лет проверенные диеты уже не дают такого быстрого результата, а после 55 лет ограничения в питании в 50% случаев не работают без физкультуры. Даже если у человека огромная сила воли и он не ест днями, результата практически не будет, к тому же потом мотивация пропадает и человек снова полнеет. Привести себя в форму могут и зрелые люди, но без физических нагрузок вряд ли получится скинуть много килограммов", — разъясняет фитнес-тренер и чемпионка России по легкой атлетике Наталия Прохорова.

Есть у нее свое мнение и насчет препаратов: "Что касается лекарств для похудения, то одних таблеток недостаточно. К тому же все таблетки надо принимать под строгим контролем врача, в противном случае можно себе навредить. Например, препараты-жиросжигатели усиливают нагрузку на сердце и нервную систему, поэтому злоупотреблять такими лекарствами не стоит: хорошо, если просто аритмией отделаетесь или хроническим недосыпом".

"Другой подвид лекарств для похудения — блокаторы аппетита. На внутренние органы они не действуют — просто нет аппетита и все. Но как только курс заканчивается, человек снова потихоньку возвращается к своим привычкам. А еще есть левокарнитин, он работает только при тяжелых формах ожирения и наличии постоянных физических нагрузок", — отмечает Прохорова.

Если лишних килограммов очень много, эффективнее всего сочетать фитнес и правильное питание не с лекарствами, а с биодобавками, подобранными врачом индивидуально, говорит тренер. Биологически активные добавки содержат комплекс необходимых веществ, которые нормализуют микрофлору желудочно-кишечного тракта и насыщают организм необходимыми витаминами. А вот заедать торты таблетками для похудения — это путь в никуда, в унисон заключают эксперты.