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Общество

Иллюминация против хандры. Заменяют ли огни мегаполиса солнце зимой

08:0029.01.2018
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНовогодняя иллюминация в МосквеНовогодняя иллюминация в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В российских и зарубежных СМИ до сих пор продолжают обсуждать чрезвычайно темный для Москвы декабрь. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что за месяц солнце появлялось над столицей всего на шесть-семь минут, и назвал это "фантастикой". Затем начался отсчет погожих дней в январе, стали множиться статьи о зимних депрессиях и хандре. РИА Новости выяснило у психологов, так ли сильно наше настроение зависит от солнечного света и где темная российская зима переносится легче — в Москве или в регионах.

Индульгенция на хандру

Естественный солнечный свет, активно влияющий на здоровье и эмоциональное состояние человека, недооценивать не стоит. Как рассказала РИА Новости кандидат психологических наук Института психологии РАН Анастасия Воробьева, недостаточный уровень освещенности весьма негативно влияет на психологическое состояние северных жителей.

"Поэтому там организована работа вахтовым методом, чтобы человек не слишком долго подвергался совокупному воздействию отрицательных климатических факторов — низких температур, недостаточной освещенности и так далее", — отметила она.

Рассвет в Москве. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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В декабре москвичи видели солнце всего семь минут, заявили синоптики
Вместе с тем, подчеркивает психолог, в научной среде проблема недостаточной освещенности в Центральной России не считается серьезной. Однако это одна из самых популярных сезонных тем статей для широкого круга читателей. Подобное чтение может усугубить состояние людей, по каким-либо причинам уже подверженным депрессии и хандре, уверена Воробьева.

"Публикации о негативном влиянии тех или иных природных явлений на психику, в частности о недостаточной освещенности в зимний период, могут повлиять на впечатлительных и внушаемых читателей, усугубить депрессию или стать самооправданием их текущему состоянию, индульгенцией на хандру и поводом для отказа от поиска способов эффективно справиться со своим состоянием", — сказала она.

Варианты решения

С этой точкой зрения не согласна психолог Ольга Юрковская. По ее словам, в северных странах так называемой сезонной депрессии подвержены 75 процентов женщин старше 25 лет, что в целом оценивается как норма.

Велосипеды под снегопадом в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Власти Москвы рассказали о "световом голодании" живой природы в столице
"Очень хорошо, что сейчас СМИ обсуждают данную проблему и предлагают людям варианты ее решения. Это позволяет многим задуматься, что вполне реально изменить свое состояние здоровья, выполняя несложные действия", — сказала психолог.

По ее мнению, даже в темные зимние дни полезно увеличить количество прогулок на свежем воздухе или хотя бы число посещений фитнес-клуба. "Хорошо бы купить специальные яркие лампы для фотолечения и принимать после консультации с врачом рыбий жир и поливитамины. Важно создать максимально яркое освещение в квартире и офисе, чтобы организм легче переносил зиму", — добавила Юрковская.

Психолог Анастасия Воробьева солидарна с мнением, что справиться с хандрой лучше всего помогают регулярные занятия спортом, а также советует соблюдать режим дня, избегать недосыпания, принимать витамин D после консультации с врачом, посещать различные городские мероприятия и не забывать о встречах с друзьями.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОтдыхающие гуляют в парке "Серебряный бор" в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдыхающие гуляют в парке "Серебряный бор" в Москве

При компенсации солнечного света электрическим Воробьева призывает соблюдать осторожность и не забывать, что естественный свет гораздо полезнее для человека.

"Если говорить об искусственном освещении, качественно замещающем недостаток естественного, его следует максимально приблизить к натуральному, сделать достаточно интенсивным, но не слепящим, создать правильную цветопередачу и так далее", — сказала она.

Эффект огней столицы

Облачная Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Психолог рассказала, как справиться с недостатком солнца
На вопрос, где темные дни пережить легче — в провинциальном или в крупном городе — однозначно ответить сложно, считают оба психолога. Так, Анастасия Воробьева подчеркивает, что в провинции здания обычно ниже и, соответственно, выше инсоляция помещений, поэтому фактор недостаточной освещенности влияет на людей менее негативно.

"С другой стороны, в провинции более распространена ситуация с недостаточностью городского освещения улиц вечером, что может создавать негативный психологический эффект и способствовать снижению социальной активности горожан в это время", — считает она.

Ольга Юрковская отмечает, что в небольших городах меньше шума, нет автопробок, можно больше ходить пешком. Однако и в больших городах есть свое "терапевтическое" преимущество — яркая иллюминация.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНовогодняя иллюминация в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Новогодняя иллюминация в Москве

"Жители крупных городов, например москвичи, могут гулять в ярко освещенных местах — в украшенных сияющими гирляндами парках и в центре города. Такие прогулки повышают настроение и дают необходимую физическую нагрузку".

"Праздничная иллюминация в Москве создает позитивный эмоциональный фон, — соглашается Воробьева. — Однако она функционирует в вечернее время, что не компенсирует недостаток света днем".

Да будет свет

В 2017 году к новогодним праздникам в Москве впервые установлено ландшафтное освещение всего Бульварного кольца. Кроме того, в столице подсветили храмы Патриаршего подворья, расположенные рядом с парком "Зарядье", а также здания, прилегающие к Московскому центральному кольцу. В общей сложности, не считая новогодней иллюминации, число городских объектов с художественной подсветкой в Москве достигло почти двух тысяч.

Как сообщил в ходе заседания президиума столичного правительства заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в Москве планируется оборудовать архитектурно-художественной подсветкой еще 70 объектов на набережных Москвы-реки.

Так что в этом году у москвичей меньше поводов для хандры. Главное — не сидеть в четырех стенах.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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mister.lsv2017
То-то я думаю- хочется кого-то прибить...оказывается, это просто Солнце приходило всего на 6-7 минут!)))
08:53
29.01.2018
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