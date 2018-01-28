СПЧ подготовит доклад для президента о наблюдении за протестными акциями

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президентский Совет по права человека (СПЧ) подготовит доклад для президента об итогах наблюдения за протестными акциями, прошедшими в воскресенье в разных регионах России, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

"Естественно, мы подготовим итоговый доклад для президента по результатам нашего наблюдения за акциями, прошедшими сегодня", — сообщил Федотов РИА Новости в воскресенье.

Общественный мониторинг на акции в Москве осуществляли несколько представителей Совета, в том числе руководитель комиссии СПЧ по гражданскому участию в противодействии коррупции и контролю за правоохранительными органами Кирилл Кабанов. Он оценил действия полиции в ходе акции как корректные, а также вновь отметил тенденцию привлечения несовершеннолетних на несогласованные публичные мероприятия. Кроме того СПЧ получал данные и из других регионов. Как отметил Федотов, акции в разных городах, даже не согласованные с местными властями, прошли относительно спокойно.

Акции сторонников блогера Алексея Навального прошли в воскресенье в крупных городах России. По данным МВД РФ, мероприятия были согласованы с местными властями в 46 городах, грубых правонарушений во время проведения согласованных акций не допущено. Акции прошли в Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Челябинске, Екатеринбурге, Ярославле, Перми, Новосибирске, Омске, Красноярске, Хабаровске.

Несогласованные с местными властями акции прошли во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве.

По предварительным подсчётам, основанных на официальных данных МВД РФ с учётом статистики двух ГУМВД по Москве и Санкт-Петербургу, общая численность участников составила примерно 5 тысяч человек. О таком же числе сообщает и президентский Совет по правам человека.