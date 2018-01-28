В СПЧ прокомментировали ситуацию со штампами в паспортах гей-пары из Москвы

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Вопрос о признании недействительными штампов в паспортах однополой пары должен решить суд, в данном случае имеет место юридический казус, а вовсе не административное правонарушение или дисциплинарный проступок сотрудника МФЦ, проставившей эти штампы, заявил РИА Новости глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве признал брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене 4 января 2018 года. Мужчины подали в московский МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник центра поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в пятницу, что МВД аннулирует паспорта двух мужчин, проставивших штамп о браке, а сотрудница МФЦ, сделавшая это, будет уволена. Позже в пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости сообщили, что мужчины стали фигурантами административных дел об умышленной порче документа.

"В данном случае налицо юридический казус, а вовсе не административное правонарушение и, тем более, не дисциплинарный проступок со стороны сотрудника многофункционального центра", — заявил Федотов.

Как считает глава СПЧ, для увольнения сотрудника МФЦ нет совершенно никаких оснований, потому что она действовала в соответствии с инструкцией, и обвинять граждан в том, что они испортили документы, тоже нет ни малейших оснований, добавил он.

"Все должно быть сделано исключительно по закону. Прокуратура в данном случае должна была бы обратиться в суд с заявлением о признании данного юридического действия недействительным", — пояснил правозащитник, отметив, что для этого есть основания.

В частности, российский Семейный кодекс определяет брак как союз мужчины и женщины, напомнил собеседник агентства.

"Следовательно, брак, заключённый за рубежом, будет действителен на территории Российской Федерации, если это брак между мужчиной и женщиной, иначе это не брак. В данном случае сотрудник МФЦ вполне мог не быть тонким специалистом в области семейного права, а суд, вполне очевидно, мог бы разобраться и поставить все на свое место", — подчеркнул Федотов.