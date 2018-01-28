РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Протестные акции в России: интерес упал, число участников снизилось

22:1528.01.2018
(обновлено: 22:16 28.01.2018)
13536720
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМужчина катается на качелях перед началом несанкционированной акции в Москве в рамках Забастовки избирателей. 28 января 2018Мужчина катается на качелях перед началом несанкционированной акции в Москве в рамках Забастовки избирателей. 28 января 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Акции сторонников блогера Алексея Навального прошли в воскресенье в крупных городах России.

По данным МВД РФ, мероприятия были согласованы с местными властями в 46 городах, грубых правонарушений во время проведения согласованных акций не допущено. Акции прошли в Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Челябинске, Екатеринбурге, Ярославле, Перми, Новосибирске, Омске, Красноярске, Хабаровске.

Задержиние Алексея Навального во время несанкционированной акции в Москве в рамках Забастовки избирателей. 28 января 2018
© AP Photo / Evgeny Feldman
МВД сообщило о задержании Навального на Тверской улице в Москве

Несогласованные с местными властями акции прошли во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве.

По предварительным подсчётам, основанным на представленных на этот час официальных данных МВД РФ с учётом статистики двух ГУМВД по Москве и Санкт-Петербургу, общая численность участников составила примерно 5 тысяч человек. О таком же числе сообщает и президентский Совет по правам человека.

Шествие по Тверской

В столице, где сторонники Навального подали заявку на шествие по Тверской улице до 15 тысяч участников с митингом у Охотного ряда, власти предложили на выбор митинг в гайд-парке "Сокольников" либо шествие с митингом в районах Люблино или Щукино. Ответа от организаторов не последовало, и мэрия констатировала, что, по закону, любые акции, которые попытаются провести сторонники Навального в этот день в Москве, будут считаться несанкционированными. Прокуратура Москвы предостерегла Навального от проведения несогласованной с властями города акции 28 января.

Участник акции 28 января 2018 года
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В нескольких городах Сибири и Дальнего Востока прошли акции протеста

По данным МВД, на несогласованную акцию в центре Москвы пришли около тысячи человек. Один из организаторов мероприятия – Алексей Навальный – был задержан вскоре после начала акции. Он доставлен в территориальный отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

Участники акции прошли от Триумфальной площади по Тверской улице до Манежной площади, затем прошли по Новому Арбату. Участники акции несколько раз переходили дорогу в неположенном месте и мешали проезду автомобилей. Сотрудники полиции на патрульных автомобилях пытались регулировать дорожное движение. Акция завершилась на Пушкинской площади.

Снова зафиксировано вовлечение школьников

Член СПЧ Кирилл Кабанов обратил внимание, что на акции присутствовало много несовершеннолетних. Правозащитники ранее уже отмечали обеспокоенность вовлечением школьников в подобные публичные мероприятия.

Участники несанкционированной акции в Москве в рамках Забастовки избирателей. 28 января 2018
© РИА Новости / Даниил Шеремет
В ряде городов Поволжья прошли акции протеста

"Сначала было молодежи мало на Пушкинской, но с Манежки очень много, причем несовершеннолетних. То есть именно школьники, причем такое ощущение, что целыми классами приходят", — сказал Кабанов РИА Новости, отметив, что это та же самая ситуация, которая имела место на акциях в марте и октябре.

Акция на Дворцовой площади

В Санкт-Петербурге также прошла несогласованная акция. Участники акции собрались около двух часов дня на площади Пролетарской диктатуры неподалеку от администрации Петербурга. Затем они двинулись колонной через Тверскую площадь на Литейный проспект по направлению к Дворцовой площади, выкрикивая лозунги.

По периметру площади дежурили усиленные наряды полиции.

Участники несанкционированной акции в Санкт-Петербурге в рамках Забастовки избирателей. 28 января 2018
© РИА Новости / Александр Кудрявцев
Около 1,5 тысячи человек приняли участие в акции в Петербурге

После 18.00 акция завершилась. По данным ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, в ней приняли участие около 1,5 тысячи человека, задержанных нет.

Согласованные акции

В большинстве крупных городов акции были согласованы с местными властями и прошли спокойно и быстро.

В Хабаровске и Барнауле, по данным МВД, в акциях приняли участие 150 человек, в Магнитогорске, Оренбурге, Кургане — не более 100 человек, в Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске — около 200 человек, Новосибирске – 600, Нижнем Новгороде – 550. Меньше тысячи человек пришли на акцию в Екатеринбурге.

Во всех городах, где проходили согласованные акции, была обеспечена безопасность. На входе были установлены металлодетекторы, полицейские проверяли личные вещи участников. Участники акций приходили с плакатами, организаторы раздавали им красные шарики.

Участники несанкционированной акции в Москве в рамках Забастовки избирателей. 28 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МВД сообщило о тысяче участников акции протеста на Тверской улице в Москве

Во многих городах Сибири, Дальнего Востока и Приволжья акции проходили в двадцати- и тридцатиградусные морозы. Мероприятия продолжались в среднем полтора часа, после чего участники расходились.

Несогласованные акции

В некоторых крупных городах прошли несогласованные с местными властями акции. Так, во Владивостоке участники несогласованной акции прошли через ограждение на центральной площади и остановились у снегоуборочных машин. Неподалеку на площади стояло несколько полицейских автомобилей, однако задержаний не было.

В Кемерово участники акции устроили митинг на крыльце здания городской администрации, развернули плакаты и выкрикивали лозунги. Сотрудники полиции через мегафоны призвали митингующих разойтись и напоминали, что акция не согласована.

Участники несанкционированной акции в Москве в рамках Забастовки избирателей. 28 января 2018
© РИА Новости / Даниил Шеремет
Протестные акции в городах России прошли спокойно, заявили в СПЧ

В центре Уфы также прошла несогласованная акция. Сотрудники полиции сопровождали участников акции по ходу движения и предупреждали, что по закону они не имеют права выкрикивать лозунги и держать в руках плакаты.

В Воронеже акция прошла в одном из гайд-парков.

В Мурманске участники несогласованной акции пришли на центральную площадь города, где стоит новогодняя елка. Сотрудники полиции разъяснили участникам, державшим плакаты, что акция является несанкционированной и что к ее участникам могут быть применены меры административного характера.

Несогласованный митинг в Калининграде собрал около 200 участников, по данным регионального МВД, мероприятие прошло без происшествий.

Полиция действовала корректно

Председатель СПЧ Михаил Федотов сообщил, что протестные акции в российских городах, даже не согласованные с местными властями, прошли относительно спокойно. Федотов обратил внимание, что сотрудники полиции на всех мероприятиях проявляли максимальную сдержанность, и призвал участников акций тоже проявлять сдержанность и уважение к закону.

Участники несанкционированной акции в Москве в рамках Забастовки избирателей. 28 января 2018
© РИА Новости / Даниил Шеремет
В МВД рассказали об обеспечении безопасности в ходе акций протеста

Член СПЧ Андрей Бабушкин отметил, что жалоб на неправомерное применение силы со стороны полиции или необоснованное задержание в ходе протестной акции в воскресенье в Москве правозащитникам пока не поступало.

"Насколько я знаю, полиция в основном действует достаточно корректно, жалобы на неправомерное применение насилия, на необоснованное задержание нам пока не поступали. Понятно, что при несогласованной акции можно ожидать и 100 задержанных, и 200, слава богу, пока что этого не произошло", — сказал Бабушкин.

Его коллега по СПЧ Кирилл Кабанов, присутствовавший в месте проведения несогласованной акции в Москве, также отметил, что полиция вела себя совершенно корректно.

Интерес и численность упали

Как отметил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, Численность нынешних протестных акций в России несопоставима с 2011 годом.

Участники несанкционированной акции в Москве в рамках Забастовки избирателей. 28 января 2018
© РИА Новости / Даниил Шеремет
В СПЧ назвали корректными действия полиции на акции в центре Москвы

"Численность этих акций с акциями 2011 года просто несопоставима. Да, они прошли во многих регионах, но самое большое число участников было в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а в других городах число участников измерялось сотнями, а то и десятками человек", — сказал Федотов.

По словам члена Общественной палаты РФ, директора фонда "Исследования проблем демократии" Максима Григорьева, сторонникам Навального уже самим неинтересно участвовать в акциях протеста, так как он не предлагает никакой содержательной повестки, а его проект по созданию "штабов" в регионах носил лишь характер пиара и никак не относится к реальной избирательной кампании.

"Это (уменьшение числа участников акций – ред.) связано, на мой взгляд, с тем, что господин Навальный не выдвигает никакой содержательной программы действий. И в этом плане сама по себе позиция, связанная с противодействием политической власти, без каких либо содержательных предложений, сама по себе бессмысленна и становится постепенно малопривлекательной даже для его сторонников", — заявил Григорьев РИА Новости.

Комментировать
Общество
Комментарии
12 пользователей оставили 13 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
horlian2016
В Сибирь лес валить этих скакунов!
22:45
28.01.2018
ОтветитьНе отвечать
maxcob
Родители не пустили
22:54
28.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена