Протестные акции в России: интерес упал, число участников снизилось

Мужчина катается на качелях перед началом несанкционированной акции в Москве в рамках Забастовки избирателей. 28 января 2018

Мужчина катается на качелях перед началом несанкционированной акции в Москве в рамках Забастовки избирателей. 28 января 2018

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Акции сторонников блогера Алексея Навального прошли в воскресенье в крупных городах России.

По данным МВД РФ, мероприятия были согласованы с местными властями в 46 городах, грубых правонарушений во время проведения согласованных акций не допущено. Акции прошли в Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Челябинске, Екатеринбурге, Ярославле, Перми, Новосибирске, Омске, Красноярске, Хабаровске.

Несогласованные с местными властями акции прошли во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве.

По предварительным подсчётам, основанным на представленных на этот час официальных данных МВД РФ с учётом статистики двух ГУМВД по Москве и Санкт-Петербургу, общая численность участников составила примерно 5 тысяч человек. О таком же числе сообщает и президентский Совет по правам человека.

Шествие по Тверской



В столице, где сторонники Навального подали заявку на шествие по Тверской улице до 15 тысяч участников с митингом у Охотного ряда, власти предложили на выбор митинг в гайд-парке "Сокольников" либо шествие с митингом в районах Люблино или Щукино. Ответа от организаторов не последовало, и мэрия констатировала, что, по закону, любые акции, которые попытаются провести сторонники Навального в этот день в Москве, будут считаться несанкционированными. Прокуратура Москвы предостерегла Навального от проведения несогласованной с властями города акции 28 января.

По данным МВД, на несогласованную акцию в центре Москвы пришли около тысячи человек. Один из организаторов мероприятия – Алексей Навальный – был задержан вскоре после начала акции. Он доставлен в территориальный отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

Участники акции прошли от Триумфальной площади по Тверской улице до Манежной площади, затем прошли по Новому Арбату. Участники акции несколько раз переходили дорогу в неположенном месте и мешали проезду автомобилей. Сотрудники полиции на патрульных автомобилях пытались регулировать дорожное движение. Акция завершилась на Пушкинской площади.

Снова зафиксировано вовлечение школьников



Член СПЧ Кирилл Кабанов обратил внимание, что на акции присутствовало много несовершеннолетних. Правозащитники ранее уже отмечали обеспокоенность вовлечением школьников в подобные публичные мероприятия.

"Сначала было молодежи мало на Пушкинской, но с Манежки очень много, причем несовершеннолетних. То есть именно школьники, причем такое ощущение, что целыми классами приходят", — сказал Кабанов РИА Новости, отметив, что это та же самая ситуация, которая имела место на акциях в марте и октябре.

Акция на Дворцовой площади



В Санкт-Петербурге также прошла несогласованная акция. Участники акции собрались около двух часов дня на площади Пролетарской диктатуры неподалеку от администрации Петербурга. Затем они двинулись колонной через Тверскую площадь на Литейный проспект по направлению к Дворцовой площади, выкрикивая лозунги.

По периметру площади дежурили усиленные наряды полиции.

После 18.00 акция завершилась. По данным ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, в ней приняли участие около 1,5 тысячи человека, задержанных нет.

Согласованные акции



В большинстве крупных городов акции были согласованы с местными властями и прошли спокойно и быстро.

В Хабаровске и Барнауле, по данным МВД, в акциях приняли участие 150 человек, в Магнитогорске, Оренбурге, Кургане — не более 100 человек, в Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске — около 200 человек, Новосибирске – 600, Нижнем Новгороде – 550. Меньше тысячи человек пришли на акцию в Екатеринбурге.

Во всех городах, где проходили согласованные акции, была обеспечена безопасность. На входе были установлены металлодетекторы, полицейские проверяли личные вещи участников. Участники акций приходили с плакатами, организаторы раздавали им красные шарики.

Во многих городах Сибири, Дальнего Востока и Приволжья акции проходили в двадцати- и тридцатиградусные морозы. Мероприятия продолжались в среднем полтора часа, после чего участники расходились.

Несогласованные акции



В некоторых крупных городах прошли несогласованные с местными властями акции. Так, во Владивостоке участники несогласованной акции прошли через ограждение на центральной площади и остановились у снегоуборочных машин. Неподалеку на площади стояло несколько полицейских автомобилей, однако задержаний не было.

В Кемерово участники акции устроили митинг на крыльце здания городской администрации, развернули плакаты и выкрикивали лозунги. Сотрудники полиции через мегафоны призвали митингующих разойтись и напоминали, что акция не согласована.

В центре Уфы также прошла несогласованная акция. Сотрудники полиции сопровождали участников акции по ходу движения и предупреждали, что по закону они не имеют права выкрикивать лозунги и держать в руках плакаты.

В Воронеже акция прошла в одном из гайд-парков.

В Мурманске участники несогласованной акции пришли на центральную площадь города, где стоит новогодняя елка. Сотрудники полиции разъяснили участникам, державшим плакаты, что акция является несанкционированной и что к ее участникам могут быть применены меры административного характера.

Несогласованный митинг в Калининграде собрал около 200 участников, по данным регионального МВД, мероприятие прошло без происшествий.

Полиция действовала корректно



Председатель СПЧ Михаил Федотов сообщил, что протестные акции в российских городах, даже не согласованные с местными властями, прошли относительно спокойно. Федотов обратил внимание, что сотрудники полиции на всех мероприятиях проявляли максимальную сдержанность, и призвал участников акций тоже проявлять сдержанность и уважение к закону.

Член СПЧ Андрей Бабушкин отметил, что жалоб на неправомерное применение силы со стороны полиции или необоснованное задержание в ходе протестной акции в воскресенье в Москве правозащитникам пока не поступало.

"Насколько я знаю, полиция в основном действует достаточно корректно, жалобы на неправомерное применение насилия, на необоснованное задержание нам пока не поступали. Понятно, что при несогласованной акции можно ожидать и 100 задержанных, и 200, слава богу, пока что этого не произошло", — сказал Бабушкин.

Его коллега по СПЧ Кирилл Кабанов, присутствовавший в месте проведения несогласованной акции в Москве, также отметил, что полиция вела себя совершенно корректно.

Интерес и численность упали



Как отметил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, Численность нынешних протестных акций в России несопоставима с 2011 годом.

"Численность этих акций с акциями 2011 года просто несопоставима. Да, они прошли во многих регионах, но самое большое число участников было в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а в других городах число участников измерялось сотнями, а то и десятками человек", — сказал Федотов.

По словам члена Общественной палаты РФ, директора фонда "Исследования проблем демократии" Максима Григорьева, сторонникам Навального уже самим неинтересно участвовать в акциях протеста, так как он не предлагает никакой содержательной повестки, а его проект по созданию "штабов" в регионах носил лишь характер пиара и никак не относится к реальной избирательной кампании.

"Это (уменьшение числа участников акций – ред.) связано, на мой взгляд, с тем, что господин Навальный не выдвигает никакой содержательной программы действий. И в этом плане сама по себе позиция, связанная с противодействием политической власти, без каких либо содержательных предложений, сама по себе бессмысленна и становится постепенно малопривлекательной даже для его сторонников", — заявил Григорьев РИА Новости.