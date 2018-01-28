Около 1,5 тысячи человек приняли участие в акции в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Около 1,5 тысячи человек приняли участие в несогласованной акции в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Около 1,5 тысячи (человек), задержанных нет", — сказал собеседник агентства.

По данным МВД РФ, в Барнауле, Хабаровске, Кемерово акция собрала 150 участников, в Магнитогорске, Оренбурге, Кургане — не более 100 человек, в Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске — около 200 человек, Новосибирске — 600, Нижнем Новгороде — 550. Меньше 1 тысячи человек пришли на акцию в Екатеринбурге. Также массовые акции прошли и в других городах России, где их посетили десятки человек. Около 1 тысячи человек пришли на несогласованную акцию в Москве.