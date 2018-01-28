Протестные акции в городах России прошли спокойно, заявили в СПЧ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Протестные акции в разных городах России, даже не согласованные с местными властями, по информации президентского Совета по правам человека, прошли относительно спокойно, сообщил РИА Новости председатель СПЧ Михаил Федотов.

Ранее СПЧ на своем сайте сообщил о количестве участников протестных акций в российских городах. В сообщении отмечается, что общественный мониторинг на акции в Москве выполняют ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова и несколько членов совета. Также СПЧ получает данные из других городов.

"Пока рано подводить итоги, можно говорить только о промежуточных результатах. Они таковы: в нескольких десятках городов прошли публичные акции протестного характера по призыву Алексея Навального. В какой-то части городов они были согласованы, и там все прошло совершенно спокойно; в других местах они не были согласованы, но тоже прошли относительно спокойно", — сказал Федотов в воскресенье.

Он отметил, что еще продолжаются аналогичные акции в Санкт-Петербурге и Москве. "По Петербургу у нас данных пока нет. А данные по Москве, которые получены непосредственно от наших наблюдателей, говорят о том, что полиция проявляет максимальную сдержанность, и это можно только приветствовать", — уточнил глава СПЧ.

"Я хотел бы, чтобы и участники этих публичных акций тоже проявляли бы сдержанность и уважение к закону", — добавил он.

СПЧ вновь призывает организаторов публичных акций и власти соответствующих городов находить компромиссные решения, чтобы публичные акции проходили согласованно, подчеркнул Федотов.

"Тогда все будет спокойно: и граждане будут спокойны, и сотрудники правоохранительных органов будут обеспечивать общественный порядок — будет минимальное число нарушителей, при этом свобода выражения мнений будет соблюдена полностью. Поэтому: больше компромисса и меньше провокаций", — заключил председатель СПЧ.

По данным СПЧ, в Екатеринбурге в публичной акции приняли участие около 1 тысячи человек, в Новосибирске — около 600, в Нижнем Новгороде — порядка 550, в Перми — 380, в Челябинске — 350, в Омске — 270, в Саратове — 230, в Самаре — 220, в Красноярске — 205, в Томске и Владивостоке — 200, в Иркутске — 190, в Хабаровске, Барнауле, Кемерово — 150, в Ижевске — 120, в Тюмени — 115, в Оренбурге — 100, в Кургане — 80, в Комсомольске-на-Амуре — 70, в Чите — 63, в Улан-Удэ — 60, в Астрахани — 50, в Якутске и Южно-Сахалинске — 35, в Магадане — 20, в Благовещенске — 16, в Петропавловске-Камчатском – один.

В пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости ранее сообщили, что "в месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 1 тысячи человек".

В ряде городов прошли задержания за нарушения порядка проведения публичных мероприятий. В ГУМВД по Москве агентству сообщили о задержании Алексея Навального, который был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении — "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

По последним данным местных властей, акции согласованы во многих городах, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Челябинске, Екатеринбурге, Ярославле, Перми, Новосибирске, Омске, Красноярске, Хабаровске. Акции не согласованы во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве. Во многих городах власти предлагали альтернативные маршруты, однако организаторы не пошли на это. Так, в столице, где сторонники Навального подали заявку на шествие по Тверской улице до 15 тысяч участников с митингом у Охотного ряда, власти предложили на выбор митинг в Гайд-парке "Сокольников" либо шествие с митингом в районах Люблино или Щукино. Ответа от организаторов не последовало, и мэрия констатировала, что, по закону, любые акции, которые попытаются провести сторонники Навального в этот день в Москве, будут считаться несанкционированными. Прокуратура Москвы предостерегла Навального от проведения несогласованной с властями города акции 28 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что проведение несанкционированных митингов "будет иметь определенные последствия с точки зрения нарушения закона". В МВД РФ и Росгвардии отмечали, что готовы действовать жестко в случае провокаций на акциях.

Предыдущая статистика акций сторонников Навального свидетельствует, что власти согласовывали подавляющее большинство заявок. Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло ранее на основе данных местных властей и открытых источников опубликовал список регионов, где Навальному беспрепятственно согласовали акции в наиболее активный период их проведения в 2017 году — с середины сентября по середину ноября прошлого года на 177 согласований приходится лишь 13 отказов. При этом сам Навальный и его сторонники в нарушение закона призывали к участию в несанкционированных акциях.