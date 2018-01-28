Протестные акции в городах России прошли спокойно, заявили в СПЧ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Протестные акции в разных городах России, даже не согласованные с местными властями, по информации президентского Совета по правам человека, прошли относительно спокойно, сообщил РИА Новости председатель СПЧ Михаил Федотов.
"Пока рано подводить итоги, можно говорить только о промежуточных результатах. Они таковы: в нескольких десятках городов прошли публичные акции протестного характера по призыву Алексея Навального. В какой-то части городов они были согласованы, и там все прошло совершенно спокойно; в других местах они не были согласованы, но тоже прошли относительно спокойно", — сказал Федотов в воскресенье.
Он отметил, что еще продолжаются аналогичные акции в Санкт-Петербурге и Москве. "По Петербургу у нас данных пока нет. А данные по Москве, которые получены непосредственно от наших наблюдателей, говорят о том, что полиция проявляет максимальную сдержанность, и это можно только приветствовать", — уточнил глава СПЧ.
"Я хотел бы, чтобы и участники этих публичных акций тоже проявляли бы сдержанность и уважение к закону", — добавил он.
СПЧ вновь призывает организаторов публичных акций и власти соответствующих городов находить компромиссные решения, чтобы публичные акции проходили согласованно, подчеркнул Федотов.
"Тогда все будет спокойно: и граждане будут спокойны, и сотрудники правоохранительных органов будут обеспечивать общественный порядок — будет минимальное число нарушителей, при этом свобода выражения мнений будет соблюдена полностью. Поэтому: больше компромисса и меньше провокаций", — заключил председатель СПЧ.
В пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости ранее сообщили, что "в месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 1 тысячи человек".
В ряде городов прошли задержания за нарушения порядка проведения публичных мероприятий. В ГУМВД по Москве агентству сообщили о задержании Алексея Навального, который был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении — "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
Предыдущая статистика акций сторонников Навального свидетельствует, что власти согласовывали подавляющее большинство заявок. Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло ранее на основе данных местных властей и открытых источников опубликовал список регионов, где Навальному беспрепятственно согласовали акции в наиболее активный период их проведения в 2017 году — с середины сентября по середину ноября прошлого года на 177 согласований приходится лишь 13 отказов. При этом сам Навальный и его сторонники в нарушение закона призывали к участию в несанкционированных акциях.