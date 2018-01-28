В СПЧ подсчитали участников протестных акций в российских городах

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Совет при президенте Российской Федерации (СПЧ) по развитию гражданского общества и правам человека на своем сайте сообщает о количестве участников протестных акций в российских городах.

В сообщении отмечается, что общественный мониторинг на сегодняшней акции в Москве от СПЧ выполняют ответственный секретарь СПЧ Яна Лантратова и несколько членов совета. Также СПЧ получает данные из других городов.

"В Екатеринбурге в публичной акции приняли участие около 1 тысячи человек, в Новосибирске — около 600, в Нижнем Новгороде — порядка 550, в Перми — 380, в Челябинске — 350, в Омске — 270, в Саратове — 230, в Самаре — 220, в Красноярске — 205, в Томске и Владивостоке — 200, в Иркутске — 190, в Хабаровске, Барнауле, Кемерово — 150, в Ижевске — 120, в Тюмени — 115, в Оренбурге — 100, в Кургане — 80, в Комсомольске-на-Амуре — 70, в Чите — 63, в Улан-Удэ — 60, в Астрахани — 50, в Якутске и Южно-Сахалинске — 35, в Магадане — 20, в Благовещенске — 16, в Петропавловске-Камчатском — один", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости ранее сообщили, что "в месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 1 тысячи человек".

По последним данным местных властей, акции согласованы во многих городах, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Челябинске, Екатеринбурге, Ярославле, Перми, Новосибирске, Омске, Красноярске, Хабаровске. Акции не согласованы во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве. Во многих городах власти предлагали альтернативные маршруты, однако организаторы не пошли на это.

Так, в столице, где сторонники Навального подали заявку на шествие по Тверской улице до 15 тысяч участников с митингом у Охотного ряда, власти предложили на выбор митинг в гайд-парке "Сокольников" либо шествие с митингом в районах Люблино или Щукино. Ответа от организаторов не последовало, и мэрия констатировала, что, по закону, любые акции, которые попытаются провести сторонники Навального в этот день в Москве, будут считаться несанкционированными. Прокуратура Москвы предостерегла Навального от проведения несогласованной с властями города акции 28 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что проведение несанкционированных митингов "будет иметь определенные последствия с точки зрения нарушения закона". В МВД РФ и Росгвардии отмечали, что готовы действовать жестко в случае провокаций на акциях.

Предыдущая статистика акций сторонников Навального свидетельствует, что власти согласовывали подавляющее большинство заявок. Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло ранее на основе данных местных властей и открытых источников опубликовал список регионов, где Навальному беспрепятственно согласовали акции в наиболее активный период их проведения в 2017 году — с середины сентября по середину ноября прошлого года на 177 согласований приходится лишь 13 отказов. При этом сам Навальный и его сторонники в нарушение закона призывали к участию в несанкционированных акциях.