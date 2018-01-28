В СПЧ назвали корректными действия полиции на акции в центре Москвы

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов, присутствующий в качестве общественного наблюдателя от СПЧ в месте проведения несогласованной акции в центре Москвы, оценивает действия полиции как корректные.

Он отметил, что сейчас находится на Пушкинской площади. По его словам, в районе двух часов дня там собралось около двухсот человек.

"Сейчас молодежь подошла со стороны Манежки, где-то, наверное, человек четыреста находятся здесь, пытаются накалить обстановку различными лозунгами — они уже не касаются выборов. Полиция, нацгвардия ведет себя корректно. Пока массовых задержаний нет, задержаны, по-моему, один или два человека", — рассказал Кабанов РИА Новости, отметив, что задержание Алексея Навального произошло, когда тот "вел толпу с Манежки в сторону Пушкинской".

Действия со стороны полиции, по его словам, корректны, но некоторые участники пытаются накалить обстановку. Кабанов отметил и присутствие молодых людей. "Сначала было немного, сейчас подошла молодежь", — добавил член СПЧ.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РИА Новости ранее сообщили, что "в месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 1000 человек".

По последним данным местных властей, акции согласованы во многих городах, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Челябинске, Екатеринбурге, Ярославле, Перми, Новосибирске, Омске, Красноярске, Хабаровске. Акции не согласованы во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве. Во многих городах власти предлагали альтернативные маршруты, однако организаторы не пошли на это.

Так, в столице, где сторонники Навального подали заявку на шествие по Тверской улице до 15 тысяч участников с митингом у Охотного ряда, власти предложили на выбор митинг в Гайд-парке "Сокольников" либо шествие с митингом в районах Люблино или Щукино. Ответа от организаторов не последовало, и мэрия констатировала, что, по закону, любые акции, которые попытаются провести сторонники Навального в этот день в Москве, будут считаться несанкционированными. Прокуратура Москвы предостерегла Навального от проведения несогласованной с властями города акции 28 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что проведение несанкционированных митингов "будет иметь определенные последствия с точки зрения нарушения закона". В МВД РФ и Росгвардии отмечали, что готовы действовать жестко в случае провокаций на акциях.

Предыдущая статистика акций сторонников Навального свидетельствует, что власти согласовывали подавляющее большинство заявок. Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло ранее на основе данных местных властей и открытых источников опубликовал список регионов, где Навальному беспрепятственно согласовали акции в наиболее активный период их проведения в 2017 году — с середины сентября по середину ноября прошлого года на 177 согласований приходится лишь 13 отказов. При этом сам Навальный и его сторонники в нарушение закона призывали к участию в несанкционированных акциях.