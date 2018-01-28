В нескольких городах Сибири и Дальнего Востока прошли акции протеста

ИРКУТСК/КЕМЕРОВО/БАРНАУЛ/ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. В воскресенье в ряде городов Сибири и Дальнего Востока прошли согласованные, а также несанкционированные властями акции сторонников Алексея Навального.

В Иркутске согласованная местными властями акция состоялась на одной из площадей в центральной части города и собрала 190 человек.

Как сообщил РИА Новости представитель комиссии по вопросам проведения массовых мероприятий Иркутска, митинг прошел без происшествий.

"Акция прошла спокойно, нарушений не зафиксировано", — сообщил собеседник агентства.

"По подсчету городской комиссии по вопросам проведения массовых мероприятий в акции приняли участие 190 человек", — сообщили РИА Новости в ГУМВД региона.

На несогласованном митинге в Кемерово были задержаны несколько человек, передал корреспондент РИА Новости. Официальных комментариев ГУ МВД по Кемеровской области и местных властей РИА Новости получить пока не удалось.

Участники акции устроили митинг на крыльце здания городской администрации, развернули плакаты и выкрикивали лозунги. Сотрудники полиции через мегафоны призвали митингующих разойтись и напоминали, что акция не согласована.

Ранее организаторы акции подавали заявку на проведение митинга на площади Советов в Кемерово, городские власти отказали из-за празднования юбилея Кемеровской области и проведения Дня снега на площади в этот день.

Спокойно прошла и акция в Барнауле в 30-градусный мороз. На акцию при заявленных 3 тысяч пришли около 150 человек.

Как заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии Барнаула, акция была санкционирована и согласована с властями.

"Была подана заявка на проведение акции, организаторы заявляли до 3 тысяч участников", — сказал представитель мэрии Барнаула.

Как сообщил РИА Новости в региональном главке МВД, в акции приняли участие 150 жителей Барнаула.

Несанкционированный митинг во Владивостоке обошелся без происшествий. Сторонники Навального ранее подали заявку на проведение митинга на центральной площади, однако власти не согласовали её, предложив взамен другую площадку. Активисты обжаловали это в суде, однако тот отклонил иск.

В воскресенье на центральной площади Владивостока работала снегоуборочная техника. Митингующие прошли через ограждение и остановились у машин, сгребающих лед. Неподалеку на площади стояло несколько полицейских автомобилей, однако задержаний не было, передал корреспондент РИА Новости.

По последним данным местных властей, акции согласованы во многих городах, в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Челябинске, Екатеринбурге, Ярославле, Перми, Новосибирске, Омске, Красноярске, Хабаровске. Акции не согласованы во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве. Во многих городах власти предлагали альтернативные маршруты, однако организаторы не пошли на это. Так, в столице, где сторонники Навального подали заявку на шествие по Тверской улице до 15 тысяч участников с митингом у Охотного ряда, власти предложили на выбор митинг в Гайд-парке "Сокольников" либо шествие с митингом в районах Люблино или Щукино. Ответа от организаторов не последовало, и мэрия констатировала, что, по закону, любые акции, которые попытаются провести сторонники Навального в этот день в Москве, будут считаться несанкционированными. Прокуратура Москвы предостерегла Навального от проведения несогласованной с властями города акции 28 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что проведение несанкционированных митингов "будет иметь определенные последствия с точки зрения нарушения закона". В МВД и Росгвардии отмечали, что готовы действовать жестко в случае провокаций.

Предыдущая статистика акций сторонников Навального свидетельствует, что власти согласовывали подавляющее большинство заявок. Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло ранее на основе данных местных властей и открытых источников опубликовал список регионов, где Навальному беспрепятственно согласовали акции в наиболее активный период их проведения в 2017 году — с середины сентября по середину ноября прошлого года на 177 согласований приходится лишь 13 отказов. При этом сам Навальный и его сторонники в нарушение закона призывали к участию в несанкционированных акциях.