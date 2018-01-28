В нескольких городах Сибири и Дальнего Востока прошли акции протеста

ИРКУТСК/КЕМЕРОВО/БАРНАУЛ/ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. В воскресенье в ряде городов Сибири и Дальнего Востока прошли согласованные, а также несанкционированные властями акции сторонников Алексея Навального.
Как сообщил РИА Новости представитель комиссии по вопросам проведения массовых мероприятий Иркутска, митинг прошел без происшествий.
"Акция прошла спокойно, нарушений не зафиксировано", — сообщил собеседник агентства.
"По подсчету городской комиссии по вопросам проведения массовых мероприятий в акции приняли участие 190 человек", — сообщили РИА Новости в ГУМВД региона.
Участники акции устроили митинг на крыльце здания городской администрации, развернули плакаты и выкрикивали лозунги. Сотрудники полиции через мегафоны призвали митингующих разойтись и напоминали, что акция не согласована.
Ранее организаторы акции подавали заявку на проведение митинга на площади Советов в Кемерово, городские власти отказали из-за празднования юбилея Кемеровской области и проведения Дня снега на площади в этот день.
Спокойно прошла и акция в Барнауле в 30-градусный мороз. На акцию при заявленных 3 тысяч пришли около 150 человек.
"Была подана заявка на проведение акции, организаторы заявляли до 3 тысяч участников", — сказал представитель мэрии Барнаула.
Как сообщил РИА Новости в региональном главке МВД, в акции приняли участие 150 жителей Барнаула.
Несанкционированный митинг во Владивостоке обошелся без происшествий. Сторонники Навального ранее подали заявку на проведение митинга на центральной площади, однако власти не согласовали её, предложив взамен другую площадку. Активисты обжаловали это в суде, однако тот отклонил иск.
В воскресенье на центральной площади Владивостока работала снегоуборочная техника. Митингующие прошли через ограждение и остановились у машин, сгребающих лед. Неподалеку на площади стояло несколько полицейских автомобилей, однако задержаний не было, передал корреспондент РИА Новости.
Предыдущая статистика акций сторонников Навального свидетельствует, что власти согласовывали подавляющее большинство заявок. Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло ранее на основе данных местных властей и открытых источников опубликовал список регионов, где Навальному беспрепятственно согласовали акции в наиболее активный период их проведения в 2017 году — с середины сентября по середину ноября прошлого года на 177 согласований приходится лишь 13 отказов. При этом сам Навальный и его сторонники в нарушение закона призывали к участию в несанкционированных акциях.