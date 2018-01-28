Собчак в Грозном почтила память погибших в Чечне журналистов

ГРОЗНЫЙ, 28 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак почтила память погибших в Чечне журналистов и возложила цветы к мемориалу, установленному в сквере Журналистов в центре Грозного, передает корреспондент РИА Новости.

"Я приехала сюда почтить память погибших за свободу слова журналистов", — заявила Собчак и возложила букет красных роз к мемориалу.

Она также сообщила, что приехала в Грозный с одиночным пикетом в поддержку задержанного по обвинению в обороте наркотиков правозащитника Оюба Титиева, и добавила, что хотела бы встретиться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, однако в этом ей было отказано.

Собчак прогулялась по проспекту Путина после возложения цветов к мемориалу журналистов. Она остановилась попить кофе на улице. В этот момент группа молодых людей, гулявшая по проспекту, начала выкрикивать требования, чтобы она покинула Грозный, а также то, что ее здесь не воспринимают в качестве кандидата в президенты.

Пройдя по проспекту Путина до Дома моды, Собчак села в машину и уехала.

Шалинский городской суд 11 января заключил главу чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Титиева под стражу на два месяца. Титиеву, в машине которого 9 января полицейские нашли 180 граммов марихуаны, было официально предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Правозащитнику грозит до десяти лет заключения. Титиев вины не признает и подал заявление в региональное управление СК России о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания, поскольку у правозащитников есть основания полагать, что задержание Титиева связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики могли быть подброшены в его автомобиль с целью компрометации. СПЧ также обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос о передаче расследования дела Титиева в следственный департамент МВД либо о направлении в Чечню сотрудников центрального аппарата МВД для процессуального контроля над расследованием.