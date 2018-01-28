В Санкт-Петербурге простились с Людмилой Сенчиной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — РИА Новости. Прощание с народной артисткой России Людмилой Сенчиной завершилось в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии.

Сенчина ушла из жизни 25 января на 68-м году жизни после продолжительной болезни.

Неповторимая золушка

Гроб с телом певицы в окружении венков установили на сцене Большого зала театра, где Сенчина была солисткой с 1970 по 1975 годы. Все помещение заполнили поклонники, которые пришли проститься с певицей.

Во время гражданской панихиды зачитали телеграммы со словами соболезнования от Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, министра культуры Владимира Мединского.

Соболезнования от имени губернатора и правительства Санкт-Петербурга выразил вице-губернатор Владимир Кириллов. "Ее безграничный талант снискал уважение и любовь всего советского и российского народа, и где бы она ни выступала, эти выступления всегда заканчивались триумфом… Она навсегда связала свою жизнь с Ленинградом — Петербургом, ее неподдельное искреннее отношение всегда чувствовали зрители, и именно за это ее любили. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах", — сказал он.

"Мы прощаемся не просто с народной артисткой России, мы прощаемся с женщиной удивительной красоты, обаяния, жизнерадостности, жизнелюбия. Мы понимаем, что город понес невосполнимую утрату. Она была настоящей ленинградской, петербурженкой, она не просто любила город, она была его символом. Сенчина — это уникальное явление в нашей музыкальной культуре, в жизни нашего города. Ее песни восхищали, делали нас лучше, в ее песнях была любовь, разлука, жизнелюбие, страдание… Наш долг перед ней — увековечить ее память", — сказал председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон назвал голос Людмилы Сенчиной незабываемым и неповторимым. "Она очень любила Ленинград, Петербург и гордилась этим. Неповторимая Золушка навсегда останется в наших сердцах такой нежной, искренней, чистой и любящей", — сказал Кобзон.

"Я редко встречаю таких по-настоящему солнечных людей. Когда Люся заходила в любую комнату, в любое помещение, всегда потрясающие лучи освещали эти комнаты. Конечно, она навсегда останется в истории нашего города, нашего искусства, нашей музыки, настоящего неподдельного искусства. Ее тембр абсолютно неповторим, такого не было и, видимо, не предвидится в ближайшее время. Ее культура человеческая и творческая всегда восхищала любого человека, который общался с ней, видел ее со сцены, слушал ее", — сказал автор-исполнитель, заслуженный артист РФ, народный артист РФ Александр Розенбаум.

Проститься с Сенчиной также пришли заслуженный артист РСФСР, народный артист РСФСР Михаил Боярский, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, народный артист России Иван Краско, поэт, народный артист России Илья Резник, композитор и певец Игорь Корнелюк, заслуженный артист России Борис Смолкин, и генеральный директор Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф.

Прощание с Сенчиной по актерской традиции завершилось аплодисментами сотен людей, прозвучавшими на улице, когда выносили гроб с телом певицы.

После гражданской панихиды состоится отпевание в Соборе Владимирской иконы Божией матери. Сенчину похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге.

Жизненный путь

Людмила Сенчина родилась в селе Кудрявцы Братского района Николаевской области (Украина). В 1966 году поступила в музыкальное училище имени Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. На втором курсе стала солисткой Ленинградского концертного оркестра под управлением Анатолия Бадхена. После окончания училища ее пригласили в Ленинградский государственный театр музыкальной комедии, где певица исполняла ведущие партии.

Широкую известность ей принесло участие в телепрограмме "Голубой огонек" (1970) с песней "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника, определившее сценический имидж и исполнительскую манеру певицы. Основу ее репертуара составляли песни советских композиторов: "Добрая сказка" Александры Пахмутовой (слова Николая Добронравова), "Колыбельная" Матвея Блантера (слова Михаила Исаковского), "Зов синевы" Андрея Петрова (слова Татьяны Калининой), "Целую ночь соловей нам насвистывал…" Вениамина Баснера (из телефильма "Дни Турбиных", слова Михаила Матусовского).

За время творческого пути Сенчина стала лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов, среди которых легендарный фестиваль песни в Сопоте. В 2002 году за заслуги в области музыкального искусства она была удостоена звания народной артистки России. В 2015 году награждена почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом".