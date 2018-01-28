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Общество

"Претендуют на премию Дарвина". Зачем россияне раздеваются на камеру

08:0028.01.2018
(обновлено: 10:10 28.01.2018)
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Стоп-кадр из видео, снятого чиновниками министерства лесного хозяйства Оренбургской областиСтоп-кадр из видео, снятого чиновниками министерства лесного хозяйства Оренбургской области

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Игорь Кармазин. Сразу несколько скандалов разразилось в последнее время из-за размещенных на YouTube видеороликов. Сначала в Cеть попал двухминутный клип, снятый курсантами Ульяновского института гражданской авиации (УИГА). В нем молодые люди танцуют в нижнем белье и фуражках. После этого в интернете появился ролик, где чиновники министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области активно выпивают и переодеваются в женскую одежду. РИА Новости попыталось разобраться, что толкает людей на запись таких видео.

Калининград. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Калининградские курсанты поддержали танцевальный флешмоб под Satisfaction

Будущие пилоты

Раздетые до трусов и обмотанные портупеями курсанты танцуют тверк и облизывают бананы под известный трек Satisfaction. Звучит как анонс к экзотической вечеринке, но на самом деле это краткое содержание клипа, снятого будущими пилотами в Ульяновске. Позже один из героев видео сожалел, что принял участие во фривольных съемках. "Ролик снимали в октябре. Тогда я еще не понимал, что началась самостоятельная взрослая жизнь. Не привык к режиму", — написал он в объяснительной. Запись видео он назвал необдуманным детским поступком.

Прокуратура провела проверку, однако нарушений не нашла. Губернатор области Сергей Морозов сперва обрушился на курсантов с резкой критикой, однако потом остыл и призвал не ломать им жизнь. "Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определенные нормы поведения", — наставлял молодежь глава региона.

Стоп-кадр из видео курсантов Ульяновского авиационного училища
Стоп-кадр из видео курсантов Ульяновского авиационного училища

После того как запись растиражировали везде, началась цепная реакция. Студенты различных российских вузов провели флешмоб в поддержку курсантов. Ролики, выложенные на YouTube, примерно повторяли оригинальный. Один из них, к примеру, сняли учащиеся Рязанского сельскохозяйственного техникума. В другом молодые люди танцуют в футболках с надписью "МЧС" — это видео приписывают студентам Академии гражданской защиты МЧС. Неизвестные коневоды сняли клип, где они энергично двигают бедрами, подметают пол, забивают гвозди и плетками шлепают лошадей под тот же трек Satisfaction. В заключение один из них въезжает в помещение на лошади, собрав вокруг себя толпу танцующих молодых людей.

"Молодцы, ребята, в нашей стране без юмора адекватным людям не выжить", — написал один из комментаторов.

Приборы в кабине пилота авиатренажера. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Прокуратура не нашла оснований для отчисления ульяновских курсантов

Поддержали курсантов даже пенсионерки из Санкт-Петербурга. Пожилые женщины в халатах старательно повторили движения молодых людей. Интересно, что, согласно опросу ВЦИОМ, людей в возрасте судьба ульяновских курсантов волнует больше, чем молодежь. Запись танца просмотрели 63 процента респондентов в возрасте от 60 лет и старше. Еще 18 процентов "что-то слышали" об этом. В то же время среди россиян от 18 до 24 лет доля смотревших или интересовавшихся роликом составляет менее половины (45 процентов).

Стоп-кадр из видео, снятого пенсионерками из Санкт-Петербурга
Стоп-кадр из видео, снятого пенсионерками из Санкт-Петербурга

Бывшие чиновники

Похожая история произошла в Оренбурге. На YouTube 23 января вышел клип, в котором снялись  министр лесного и охотничьего хозяйства региона Виктор Тонких и его подчиненные. В начале записи чиновники сидят за рабочим столом, пьют пиво и играют в карты на фоне мешка с надписью "Бюджет".

Далее глава ведомства зачитывает несколько "указов губернатора" о том, что в лесу появились "косматые чудовища", и чиновникам якобы необходимо "обеспечить их отлов и очеловечивание".

Затем камера перемещается на взлетно-посадочную полосу, где из самолета выходят переодетые в исторические женские костюмы сотрудники министерства. Их хлопают по ягодицам и загружают в машину. Там они пьют алкоголь, ругаются и демонстрируют различное оружие. В концовке видео некий чиновник в возрасте танцует в одних трусах у шеста.

Стоп-кадр из видео, снятого чиновниками министерства лесного хозяйства Оренбургской области
Стоп-кадр из видео, снятого чиновниками министерства лесного хозяйства Оренбургской области

Сюжет клипа озадачил не только многочисленных комментаторов, но и губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Сразу после появления скандальной записи Виктор Тонких и три его заместителя — Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов и Владимир Рябов — были отправлены в отставку. Через несколько дней еще девять сотрудников министерства написали заявления об увольнении.

Стоп-кадр из видео, снятого чиновниками министерства лесного хозяйства Оренбургской области
В Оренбуржье уволили снявшихся в клипе со стриптизом чиновников

Известно, что ролики снимали в течение пяти лет, а хранились они почти на каждом рабочем компьютере министерства в закрытом доступе. "Около двух месяцев назад у одного из сотрудников изъяли компьютер для проведения какой-то проверки, изъяли вместе со всем содержимым", — отметил источник в ведомстве.

Кандидаты на премию Дарвина?

Между Ульяновском и Оренбургом — несколько сотен километров, но сходство видеороликов очевидно. В обоих клипах мужчины танцуют и раздеваются. Основные отличия — возраст и статус. Об этом же сказал губернатор Оренбургской области. "Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих "артистов" позволяет им претендовать только на премию Дарвина (присуждается тем, кто погиб из-за собственного глупого поведения. — Прим. ред.)", — возмутился он.

Стоп-кадр из видео, снятого чиновниками министерства лесного хозяйства Оренбургской области
Стоп-кадр из видео, снятого чиновниками министерства лесного хозяйства Оренбургской области

В соцсетях мнения по поводу клипов разделились. Кому-то творчество курсантов и чиновников показалось неуместным, другие выступили в их поддержку. Так, декан факультета делового администрирования РАНХиГС, эксперт по деловой этике Ирина Колесникова в комментарии РИА Новости отметила, что съемки велись в свободное от работы и учебы время. "Работники министерства в жизни выступают не только в роли чиновников. Почему надо отказывать им в праве на некую частную жизнь? Если никто не был задет или обижен их творчеством, то ничего криминального в этих роликах я не вижу. Если бы у меня было больше времени, то я бы, может, тоже что-то сплясала", — говорит она.

Стоп-кадр из видео, снятого чиновниками министерства лесного хозяйства Оренбургской области
Глава Оренбуржья прокомментировал скандальный клип чиновников Минлесхоза

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, в свою очередь, считает, что следует различать личную и рабочую жизнь. "Ролики могут быть бесконечно трогательными и талантливыми, но на своем рабочем месте чиновникам необходимо исполнять прямые обязанности. Использование государственных ресурсов для своих нужд, в том числе для развлечения, является нарушением закона о госслужбе. Работу чиновников оплачивают налогоплательщики. Вряд ли людям приятно будет узнать, что их деньги идут на подготовку капустника", — высказывает точку зрения Абзалов. И добавляет: поведение чиновников строго регламентируется во многих странах мира.

Сожалеют ли теперь уже бывшие сотрудники областного Минлесхоза об участии в экзотическом видеоклипе — неизвестно. Быть может, они расскажут об этом в следующей серии. Но уже вне рабочих кабинетов и без служебных авто.

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Общество
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4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Mr
Мозгов сделать что то действительно интересное и полезное, не хватает, а пропиариться скандальными видео, мозгов вообще не нужно.
08:52
28.01.2018
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Серж К
Вывод напрашивается только один - зажрались и с жиру бесятся!..
09:09
28.01.2018
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