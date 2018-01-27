Собянин рассказал о программе масленичных гуляний в Москве

"Представления и ярмарки развернутся на центральных площадях, Тверском бульваре, Новом Арбате, в Камергерском переулке и во всех округах столицы. Необычная программа будет в парке Коломенское", — написал Собянин в Twitter.
На официальном портале мэра города сообщается, что фестиваль "в честь праздника блинов и солнца пройдет на 25 площадках по всему городу".
Главными местами для ярмарок, карнавалов, концертов фольклорной музыки, театрализованных представлений и исторических реконструкций станут Манежная и Тверская площади, площадь Революции, Тверской бульвар, Камергерский переулок и Новый Арбат, а также парк Коломенское с необычной программой. Кроме того, отмечается, что фестивальные площадки также разместятся во всех округах Москвы.
"На площадках фестиваля воссоздадут атмосферу празднования Масленицы прошлых столетий, а кроме того, покажут, какие традиции проводов зимы сохранились в разных регионах России", — говорится в сообщении.
Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника – Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи. В 2017 году Масленица прошла с 20 по 26 февраля.
Масленица – просторечное название Сырной седмицы – последней перед Великим постом недели, которая является подготовительной неделей к Великому посту. Она посвящена одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу.
Масленица всегда была общенародным праздником, не имевшим каких-либо возрастных, социальных, семейных или гендерных ограничений. Неучастие в празднике могло быть оправдано только увечьем, немощью или болезнью человека.
Самыми важными считались последние четыре дня Масленой недели, называвшиеся "широкой" или "разгульной Масленицей". Накануне широкой Масленицы следовало вымыться в бане. В домах прекращали постоянную работу, начинали ходить в гости к родственникам и знакомым.
На Масленицу накрывали обильные сытные столы из мучной и молочной пищи, а также из яиц, рыбных блюд, пирогов, кваса, пива. В праздничной трапезе обязательно присутствовали блины – языческий символ солнца и обязательный атрибут поминок.
К Масленице приурочивалось исполнение большого количества обрядов, связанных с чествованием "новоженов" – молодых супругов, вступивших в брак в этом году. Их валяли в снегу, катали с гор на примороженных шкурах животных и санях, сажали на перевернутые бороны.
В последний день недели в губерниях России совершались проводы Масленицы. В одних местностях ритуал бытовал в форме сожжения масленичного чучела, в других – в виде проводов-похорон. В северных, центральных и поволжских губерниях Масленица в последний день праздника подвергалась сожжению на специальном костре.
Символ праздника участники масленичного поезда привозили или приносили насаженным на шест сразу после гуляния и объезда деревни, ближе к сумеркам. При этом все сопровождавшие громко пели, смеялись и кричали. Участники процессии часто обряжались в соломенные колпаки и кафтаны, которые также бросали в костер.
К ХIХ — началу ХХ века большая часть обрядов утратила свое ритуальное значение и стала носить развлекательный характер, Масленица по-прежнему символизирует собой рубеж зимы и весны, сытой веселой жизни в течение масленичной недели и аскетизм, голодание и покаяние Великого поста.
В 2017 году в Москве прошел фестиваль "Московская Масленица". Гости праздника посетили кулинарные мастер-классы, участвовали в хороводах и традиционных славянских масленичных забавах, а также угощались блинами.
Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой
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