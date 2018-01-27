Патрушев обвинил WADA и МОК в развале олимпийского движения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство WADA и Международный олимпийский комитет сделали первый шаг к развалу олимпийского движения, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Так он прокомментировал ситуацию с недопуском российских спортсменов к Олимпийским играм — 2018.

"Во время того, как проходят Олимпиады, даже войны прекращаются. И насколько мы знаем, олимпийское движение отделено от политики. Мы видим совершенно обратное. И WADA, и англосаксы вместо спорта занимаются политикой. И то, что WADA делает, и то, что Олимпийский комитет пошел у них на поводу, — это первый шаг, на мой взгляд, к развалу олимпийского движения", — сказал он на церемонии открытия турнира по волейболу, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

При этом секретарь Совбеза выразил надежду, что в будущем WADA и МОК "одумаются и сделают правильные выводы".

В декабре МОК объявил, что к Играм в Пхенчхане допустят только "чистых" российских спортсменов, а выступать они смогут лишь под нейтральным флагом. В окончательной заявке числятся только 169 атлетов, причем в нее не попали лидеры — лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

Те же, кто поедет в Южную Корею, будут выступать в команде под общим названием "Олимпийские атлеты из России". При этом им запрещено демонстрировать национальную символику и полагается носить лишь утвержденную МОК форму.