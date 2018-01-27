МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Известный журналист, общественный деятель, секретарь Союза журналистов России Борис Резник скончался на 78-м году жизни, сообщила пресс-служба СЖР.

"Ушел из жизни настоящий профессионал, искренний и глубоко порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший развитию российской журналистики", — говорится в сообщении.

О дате и месте похорон Союз журналистов обещает сообщить позднее.

Борис Резник родился 12 февраля 1940 года во Ржеве. Работал в газетах "Вечерняя Москва", "Московский комсомолец", "Известия". Его достижения в области журналистики неоднократно отмечены премиями Союза журналистов СССР и России.

Резник был депутатом Госдумы нескольких созывов, а также много лет возглавлял благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям "Надежда". За особые заслуги в деле охраны здоровья детей его избрали почетным профессором Института охраны материнства и детства Сибирского отделения РАН.