Евреи в Москве почтили память жертв Холокоста

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Московские евреи почтили память жертв Холокоста, поминальная молитва прозвучала в столичной Хоральной синагоге, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного раввина Москвы, главы Совета раввинов Европы Пинхаса Гольдшмидта.

Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января. В этот день поминальные молитвы проходят в синагогах по всему миру. В Москве вечером евреи зажгут поминальные свечи.

"Холокост — это страшнейшее преступление двадцатого века. Сегодня, когда последние свидетели катастрофы уходят из жизни, мы просто обязаны чтить священную память о шести миллионах убитых евреях и передать эту память нашим детям и внукам. Несмотря на усилия "подпольных" нацистов и различных политических сил в Европе, каждый из нас должен делать все возможное, чтобы оградить будущие поколения от проявлений ксенофобии, антисемитизма и любого вида нетерпимости", — заявил раввин Пинхас Гольдшмидт по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

"Нам не стоит забывать о том, что Холокост создали люди и только мы, люди, можем сделать так, чтобы он не повторился — никогда больше", — добавил он.

Глава Совета раввинов Европы подчеркнул, что в 2005 году ООН неспроста выбрала днем памяти жертв Холокоста 27 января. Именно в этот день, напомнил раввин, Красная армия освободила концлагерь Освенцим.

"Миллионы советских людей отдали свои жизни, чтобы победить нацистов и остановить нечеловеческий ужас, который проповедовала их идеология", — сказал он.

Международный день памяти жертв Холокоста установлен ООН в качестве памятной даты в 2005 году. Именно 27 января Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау), где, по разным данным, погибло от 1,5 до 4 миллионов человек. Всего жертвами Холокоста, по распространенным оценкам, стали более 6 миллионов евреев.