В Москве в автобусах частных перевозчиков может появиться Wi-Fi

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Автобусы коммерческих перевозчиков могут оборудовать сетью Wi-Fi, заявил журналистам руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов в субботу.

"Мы рассматриваем эту возможность. Город стремится использовать сейчас все высокие технологии, и такое в планах есть", — сказал он в ответ на вопрос, появится ли беспроводной интернет в автобусах частных перевозчиков.

В настоящий момент сетью Wi-Fi оборудован наземный транспорт "Мосгортранса".