Умер журналист-международник Борис Туманов

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Журналист-международник Борис Туманов скончался на 80-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын Григорий.

"Сегодня ночью ушел мой отец. Его сердце остановилось дома, в кругу семьи, безболезненно и спокойно", — написал Григорий Туманов.

О дате похорон журналиста будет сообщено отдельно.

Борис Туманов долгое время работал собственным корреспондентом "Известий" и ТАСС в африканских странах. Вел цикл передач на радио, сотрудничал с зарубежными СМИ.