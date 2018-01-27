В России в День снятия блокады Ленинграда проходит акция "Открытка памяти"

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Всероссийская акция "Открытка памяти" проходит в России в субботу, в День снятия блокады Ленинграда.

Акция, организованная командой "Молодежки ОНФ" (Общероссийского народного фронта), будет проходить весь день в 45 регионах страны.

Активисты в торгово-развлекательных центрах, музеях, супермаркетах и на вокзалах организовали информационные точки "Блокада Ленинграда в цифрах. Задумайся", где любой желающий может получить информационную открытку с важными сведениями о блокаде Ленинграда.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.