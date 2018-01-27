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Общество

Иркутские ученые поспорили из-за количества омуля в Байкале

08:1227.01.2018
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© РИА Новости / Александр ГущинПерейти в фотобанкОмуль. Архивное фотоОмуль. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гущин
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ИРКУТСК, 27 янв – РИА Новости. Иркутские ученые расходятся в оценке необходимости запрета на вылов омуля в Байкале, однако сходятся в одном — точно посчитать количество омуля в озере нельзя, потому что полноценные научные исследования не проводились уже 20 лет.

Ограничения на вылов байкальского омуля из-за сокращения его популяции введены с 1 октября 2017 года. Вопрос о мерах поддержки жителей территорий, прилегающих к Байкалу, которые после данной меры остались без работы, поднимался на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря. Президент отметил, что нужно подумать о людях, занимавшихся выловом и переработкой омуля.

Пять кило в одни руки

Писатель Валентин Распутин
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Байкал – великое озеро великой страны
После введения запрета легитимным считается лишь любительский подледный лов омуля на удочку. В Иркутской области и Бурятии разрешен суточный улов до пяти килограммов. Он предназначен только для личных нужд. Уголовное наказание от двух до пяти лет лишения свободы грозит не только рыбакам, нарушившим запрет, но и людям, торгующим омулем и его икрой. Предполагается, что это поможет восстановить популяцию байкальского эндемика, численность которого, по данным Росрыболовства, находится на катастрофически низком уровне – 10-13 тысяч тонн.

Полный запрет на промышленную добычу омуля на Байкале уже вводился в 1969 году. Спустя 13 лет запрет сняли частично, а спустя 20 – полностью. К этому времени запасы омуля в озере оценивались в пределах 26 тысяч тонн. До 2003 года уловы омуля были стабильными и составляли в среднем чуть более двух тонн в год. Начиная с 2004 года объемы стали снижаться. Сейчас официально добывается чуть более одной тысячи тонн. По словам заместителя начальника территориального отдела контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Иркутской области Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства Рината Енина, который работает в ведомстве с 2005 года, улов легальных рыбаков становится с каждым годом все меньше.

"Мы ежегодно наблюдаем, что улов омуля снижается. Есть, правда, мнение, что рыба находится где-то в глубинных слоях озера. Но не очень понятно, чем оно обосновано. Так что запретительные меры необходимы", — считает Енин.

Сотрудники Росрыболовства при этом констатируют, что поймать сегодня за день пять килограммов омуля подо льдом Малого Моря, а это основное место зимней рыбалки в Иркутской области, практически невозможно.

Предосторожный подход

Байкал. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Ученые выяснили, что наносит главный вред Байкалу
Ученые Лимнологического института СО РАН не согласны с подсчетами специалистов Росрыболовства. Во время проведения оценки численности популяции омуля с помощью эхолота в 2011 году они пришли к выводу, что в Байкале обитает более 30 тысяч тонн омуля. По мнению директора института Андрея Федотова, в воспроизводстве участвует только 5% от общего числа омуля, живущего в Байкале, и оснований идти на запретительные меры нет.

Декан биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Аркадий Матвеев, напротив, считает, что запрет на вылов эндемика нужен. По его мнению, это тот случай, когда лучше перестраховаться.

"В науке существует такое понятие "предосторожный подход к оценке запасов". Поскольку последние 20 лет системная работа по изучению численности омуля из-за отсутствия финансирования не велась, то и объективных данных о состоянии популяции нет. В таких условиях лучше перестраховаться, вряд ли грядущие поколения простят нам исчезновение целого вида", — считает Матвеев.

По его словам, обоснованные научные данные о численности омуля имелись только в 80-е годы прошлого века, они составлялись на основе траловых и акустических съемок.

"Данные исследований Росрыболовства по численности нерестовых стад, на которые опираются при принятии решений Минсельхоз и Минприроды, действительно, сложно назвать объективными", — говорит Матвеев.

Но причина, по его мнению, не в том, что не весь омуль участвует в воспроизводстве, а в массовом браконьерстве.

"Подсчет нерестовых стад проводится в 20 километрах от Байкала вверх по течению Селенги в районе села Колесово. Сколько рыбы вылавливается браконьерами на этом 20-километровом промежутке, неизвестно. Нет также данных, сколько омуля заходит на нерест в другие реки", — отмечает ученый.

10 интересных фактов о байкальской нерпе
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Евгений Буторин
10 интересных фактов о байкальской нерпе
По данным Росрыболовства только в прошлом году в период нереста омуля на озере Байкал с 1 августа по 15 ноября было изъято более 60 тонн незаконно добытой рыбы. О масштабах браконьерства говорит и количество икры омуля, которую до введения запрета частники продавали с рук вдоль федеральной трассы "Байкал", а также в магазинах и на рынках Иркутска, Улан-Удэ и других населенных пунктов.

"Нужно провести учетные работы, чтобы получить реальные величины численности омуля. Только после этого выяснится, какие меры будут адекватны в сложившейся ситуации. Думаю, на организацию экспедиции необходимо порядка 5-7 миллионов рублей. Если учитывать характер проблемы и остроту дискуссии вокруг нее, то это весьма небольшие средства, которые можно выделить из федеральной программы "Охрана озера Байкал", — считает ученый.

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Путин на Байкале выпустил в озеро около 50 тысяч мальков омуля

Почему исчезает омуль

На Байкале запретили ловить омуля
© РИА Новости / Валерий Мельников
На Байкале запретили ловить омуля
Одной из основных причин снижения численности омуля в Байкале эксперты называют масштабное браконьерство в период нереста.

Открытая торговля омулем, по словам Енина, после запрета постепенно идет на убыль. Строгость наказания сдерживает и рыбаков, и торговцев. Предприимчивые продавцы, правда, стали предлагать несведущим покупателям внешне похожую на омуля пелядь.

"Люди в основном с пониманием относятся к принятым мерам. Есть случаи, когда нам звонят и сообщают, где ведется торговля омулем или его икрой. Что касается рейдов, то они начнутся на Малом Море после 25 января, когда встанет лед. Вместе с рыбохраной в них будут участвовать сотрудники Росгвардии. А сейчас 14 наших инспекторов направлены для помощи коллегам в Бурятию, где ведется основной лов омуля", — говорит Енин.

Вторая причина снижения популяции, по мнению ихтиологов биолого-почвенного факультета ИГУ, маловодье последних лет. С 2014 года уровень воды в Байкале неуклонно снижается, что вызывает высокий отход икры и низкую выживаемость молоди.

Третью причину они видят в загрязнении побережья. Плохая экология приводит к снижению кормовой базы. Особенно это заметно на примере Малого Моря, куда раньше охотно заходил для нагула северобайкальский омуль. По словам Аркадия Матвеева, на мелководье всегда было много личинок бычка-желтокрылки, которыми питается омуль. Когда прибрежная зона начала загрязняться, корма стало мало, и омуль перестал заходить в Малое Море.

"Если судить по уловам омуля, то за последние годы в Байкале они снизились примерно в два раза, а в Малом Море – в четыре-пять раз", — объясняет Матвеев.

Нерпа омуля не ест

Ночное небо из бухты Саган-Заба на озере Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Китайская угроза: туристы из Поднебесной убивают Байкал?
Распространенное в народе предположение, что количество омуля могло сократиться из-за роста популяции байкальской нерпы, ученый опровергают.

"Основной рацион нерпы – это голомянко-бычковые виды рыб, в основном – большая и малая голомянки, которых не едят ни чайки, ни бакланы", — объясняет декан.

Нерпе довольно сложно поймать омуля, он быстро передвигается и становится для нее пищей только когда обездвижен в сетях. Как показывают исследования, омуль составляет не более одного процента от всего рациона нерпы.

Рыбаки могут переквалифицироваться

Рыболовный сейнер. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Путин поручил трудоустроить сотрудников после ограничения вылова омуля
Во время запрета на вылов омуля во второй половине прошлого века без работы оставались многочисленные рыболовецкие хозяйства. О мерах по поддержке жителей территорий, прилегающих к Байкалу, после введения запрета речь шла на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 14 декабря. Президент призвал подумать о людях, которые остались без работы и не могут кормить свои семьи.

Власти региона видят решение проблемы в искусственном зарыблении водоемов. В Иркутской области для зарыбления подходит, прежде всего, Братское водохранилище, куда в прошлом году было выпущено 150 тысяч мальков омуля. Он здесь растет гораздо быстрее, поскольку вода теплее, и становится половозрелым в 4-5 лет, тогда как в Байкале в 7-9 лет.

Предлагается также создавать выростные пруды для молоди байкальского омуля, озерного сига, хариуса и других видов рыб.

Власти также рассматривают возможность строительства рыборазводных заводов. Так, обсуждается строительство завода на реке Сарма.

Кроме того, отмечают власти, в Байкале обитает еще 50 видов рыб. Среди них немало промысловых — сиг, ленок, хариус, щука, плотва, сорога, елец, язь, пескарь, серебристый карась, окунь и другие. Пока рыбакам предлагается переквалифицироваться на их лов.

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