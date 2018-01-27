В Калининградской области бездомный кот спас мальчика от холода

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Кот всю ночь согревал пропавшего тринадцатилетнего мальчика в сарае в Калининградской области, сообщает региональное управление МВД.

Как рассказал мальчик, которого нашли накануне, он решил пропустить занятия в школе 25 января, чтобы посетить бабушку в городе Краснознаменск и сделать фотографию на паспорт. Родственницы не оказалось дома, и школьник решил вернуться домой пешком. Однако он не успел вернуться до наступления темноты, поэтому мальчику пришлось ночевать в заброшенном сарае, где компанию ему составил бездомный кот, который согревал школьника всю ночь.

"В благодарность мальчик забрал усатого-полосатого (кота — Прим.ред.) к себе домой и больше не расстается с ним ни на минуту", — говорится в сообщении.

Сообщается, что полицейские побеседуют с родственниками мальчика для недопущения подобных случаев в будущем.