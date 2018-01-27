"Остается только плакать". Певчий из храма погиб, спасая бездомного

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Игорь Кармазин, Екатерина Петухова. "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя". Одна из важнейших заповедей Христа упоминается в Евангелии от Иоанна. Именно ей последовал певчий и алтарник храма Всемилостивого Спаса в Митино Георгий Великанов, спасая упавшего на железнодорожные пути бездомного. Сам Георгий погиб под колесами поезда. Это случилось 25 января на железнодорожной платформе "Красногорская" Рижского направления. Ему было всего 35 лет. Сотни людей оставили свои соболезнования на страничке церковного служителя в соцсети. Какими словами вспоминают Великанова — в материале РИА Новости.

Георгий ко всем относился с добротой и любовью — так отзываются о нем все его знакомые, без исключения. На его страницах в соцсетях неоднократно появлялась информация о помощи людям, попавшим трудную жизненную ситуацию, например, матери, которую выселили из дома с четырьмя детьми, или семье, где ребенку срочно нужно лечение. Помимо храма в Митино, он трудился в службе "Милосердие", где помогал бездомным: раздавал еду, собирал для них одежду, рассказывал о Боге.

По воле судьбы, помогая бездомному, Великанов окончил свой земной путь. Очевидцы говорят, что послушник спешил к турникетам на станции "Красногорская", когда увидел, что по путям идет человек. Возможно, пьяный, так как на крики не реагировал. Тогда Георгий спрыгнул с платформы, оттолкнул его с путей. Но сам отскочить не успел и погиб под колесами железнодорожного состава — принял мученическую смерть.

Ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Православного Свято-Тихоновского богословского института, протоиерей Владимир Воробьев вспоминает, как встречался с Великановым вечером 24 января, накануне его гибели. Георгий был выпускником ПСТГУ и студентом выпускного курса ПСТБИ. Мечтал стать священником.

"Мы обсуждали возможность его рукоположения в дьякона. Георгий — один из тех студентов, кого мы давно хотели бы выпустить, но он что-то постоянно не успевал, что-то все время не складывалось. Он уже дважды проходил ставленнический совет викариатства и получил благословение викарного епископа на хиротонию, но ему было поставлено одно условие — окончить ПСТБИ. Я поговорил по телефону с отцом Григорием Геронимусом (настоятелем храма в Митино, где служил погибший. — Прим. ред.). Рассказал о системе распределения выпускников и о необходимости включить Георгия в запрос от Московской епархии для распределения в храм Всемилостивого Спаса, где тот уже несколько лет усердно служит алтарником и певчим. Георгий был таким как всегда — тихим, радостным, спокойным…" — рассказал протоиерей.

"Георгия Господь застал "полагающим душу свою за други своя" буквально сразу после того, как он сделал последние шаги к рукоположению", — добавил священнослужитель.

Через несколько часов после трагического происшествия страница Великанова в Facebook заполнилась соболезнованиями и воспоминаниями. "С Гошей я познакомилась на домашней евангельской группе лет 9 назад. Я помню, как он однажды провожал меня до дома, и мы общались, общались, разговаривали. Я до сих пор помню, с каким благоговением он вел группу, как подчеркивал важность Слова Божия… Его объятия, смех, радостную улыбку чуть лукавую. Искренность такую в общении. Насколько он увлечен Богом, всем своим сердцем", — написала одна из знакомых погибшего.

"После крестин дочки моих друзей мне очень захотелось продолжить общаться с ним, мы добавились на фейсбуке и даже все вместе (с крестницей и ее родителями) ездили к нему в храм, пили чай, болтали, потом поднимались на колокольню — показать малышке церковь сверху, откуда ее обычно не видно. Георгий был действительно не такой, как все, — будто и правда святой. Светлый — это точно", — отзывается другая знакомая.

"Умер невероятно светлый и добрый прихожанин нашего храма! Человек, который познал любовь Христову! Человек, кротость которого непостижима многим людям! Он умер, совершив подвиг! (…) Георгий Великанов, ты останешься в наших сердцах! Нам будет тебя не хватать! Но мы верим, что Господь открыл тебе дорогу в Рай!".

"Страшное горе. Не вместить никак. Мне было очень важно даже просто знать, что Гоша есть в этом мире, такой прекрасный и непостижимо светлый. Остается только плакать".

В многочисленных постах знакомые вспоминают дискуссии с Георгием о литургии, житиях святых, о предназначении человека на земле.

Великанов окончил богословский факультет и охотно делился своими размышлениями. "Пусть кажется, что просто улыбнуться человеку — это малость, а на самом деле в этом все. И Господь не спрашивает с нас — отдавать столько же, сколько отдают святые или те, на чей пример мы опираемся и кому хотели бы (но не можем) подражать. Он смотрит на потенциал каждой души, на ее возможности и силы", — писал он на своей страничке.

"А еще знаете, что я тут понял?… Что Господь принимает любую нашу жертву. Для Него очень, очень драгоценно каждое движение нашего сердца к Нему, каждый акт любви и отдачи, каждый поступок, мысль или слово, в котором проявилась любовь", — откровения Георгия Великанова, датированные 2012 годом.

Отпевание погибшего пройдет сегодня в храме Всемилостивого Спаса в Митино.