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Общество

IT-проповедник и шоколатье: каких востребованных специальностей нет в вузах

08:0027.01.2018
(обновлено: 08:01 27.01.2018)
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© Depositphotos / derepenteКондитерКондитер
© Depositphotos / derepente

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Анна Михайлова. С развитием технологий в мире активно развиваются сферы деятельности, для которых требуются специалисты. Однако образовательные учреждения просто не успевают за нуждами индустрии — по многим популярным направлениям до сих пор нет кафедр и даже отдельных курсов. Проблемой устаревания одних профессий и зарождения других озаботилась Московская школа управления "Сколково". Совместно с Агентством стратегических инициатив они подготовили "Атлас новых профессий", где собрали перспективные направления в 19 отраслях экономики.

SMM-менеджер

© РИА НовостиПользователь социальной сети Instagram
© РИА Новости
Пользователь социальной сети Instagram

Вполне предсказуемо: большинство новых специальностей связано с интернетом. Сегодня ни одна крупная компания не обходится без продвижения в Cети. Отсюда запрос на особый вид пиарщиков — SMM-менеджеров (SMM — Social Media Marketing) или, как говорят в народе, просто SMM-щиков. Сайты вакансий пестрят объявлениями о поиске сотрудников на эту должность с подробным описанием функционала. Такой специалист работает с целевой аудиторией компании в соцсетях. Проще говоря, человек получает деньги за то, что целыми днями сидит в фейсбуке, инстаграме, твиттере, "Одноклассниках", во "ВКонтакте" и на других платформах. Кажется, что учиться этому необязательно, ведь сегодня в этих соцсетях сидят даже маленькие дети. Но не все так просто: ведь SMM-щик должен рассказывать подписчикам о продукте или услуге ненавязчиво и интересно.

IT-проповедник

© Fotolia / zhu difengЭфир на радио
© Fotolia / zhu difeng
Эфир на радио

Другой востребованный специалист по продвижению в сфере информационных технологий — IT-проповедник. По сути, это тот же SMM-менеджер, но с более масштабными задачами. Его цель — не просто разрекламировать товар или бренд, а создать широкую сеть убежденных последователей какой-то идеи, технологии или человека. Эта профессия находится на стыке сразу нескольких специальностей — IT-проповедник должен быть и просветителем, и программистом, и талантливым журналистом, и в каком-то смысле пропагандистом. Для создания армии поклонников фирмы, которая его наняла, он организует семинары, лекции, вебинары, ведет передачи и блоги, дает интервью и общается с аудиторией в соцсетях. Чаще всего такие профессионалы требуются в крупных компаниях, занимающихся разработкой программного обеспечения.

Блогер

© Sputnik / Томас ТхайцукПерейти в фотобанкДевушка в уличном кафе
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Девушка в уличном кафе

Еще один способ заработать в интернете — стать популярным блогером. Звезды инстаграма проводят мастер-классы и целые конференции о том, как обзавестись миллионами фолловеров и щедрыми рекламодателями. Соцсети превратились в большую индустрию с расценками, которым могут позавидовать музыканты и актеры, однако как таковой профессии блогера не существует. Хотя уже выросло поколение абитуриентов, которые связывают свое будущее именно с этим видом деятельности и предпочитают вовсе остаться без высшего образования, ведь для блогерства требуются только харизма и фантазия.

Комьюнити-менеджер

© РИА НовостиСайт wikipedia.org. Архивное фото
© РИА Новости
Сайт wikipedia.org. Архивное фото

Замыкает пятерку популярных интернет-профессий комьюнити-менеджер. Это человек, который участвует в создании сетевых, а также оффлайн-сообществ, а потом следит за общением на форумах и в группах. Комьюнити-менеджеры модерируют ход обсуждения, реагируют на жалобы и решают проблемы пользователей. В этой работе важна психология, ведь такой специалист должен всегда держать себя в руках независимо от того, как ведут себя эмоциональные пользователи. Зачастую комьюнити-менеджеры занимаются этим бесплатно, на волонтерской основе. Так работает, например, коллектив Википедии или игровые гильдии. Однако крупные компании тоже привлекают к своей работе комьюнити-менеджеров. С 2010 года у этих специалистов даже появился профессиональный праздник. Тем не менее получить соответствующий диплом в российских вузах пока нельзя, и чаще всего в эту сферу приходят из PR, психологии или индустрии компьютерных игр.

Гейм-дизайнер

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЛюди играют в компьютерные игры
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Люди играют в компьютерные игры

В последние годы профессия дизайнера очень востребована, во многих вузах открылись отделения и факультеты для подготовки специалистов в этой сфере. Однако в дизайнерском образовании остается большая брешь — речь о подготовке профессионалов, оформляющих компьютерные игры. Их называют гейм-дизайнерами (от английского game — игра). По сути, это режиссер-постановщик, который не только придумывает сюжет, персонажей, их диалоги, внешний облик и декорации, но и набирает команду разработчиков, то есть отвечает за весь процесс создания и визуализации игры. Это требует оригинального творческого видения, менеджерских способностей и хороших знаний в сфере компьютерных технологий.

Энолог

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСбор урожая на виноградниках винодельческого завода "Массандра" в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сбор урожая на виноградниках винодельческого завода "Массандра" в Крыму

Эта редкая, но востребованная профессия подойдет тем, кто всем сердцем любит вино. Энолог — эксперт в области виноделия. Он следит за состоянием почвы и грунта, процессами приготовления, брожения, разлива и хранением вина. Его услугами пользуются во всех традиционно винодельческих регионах, например в Крыму. Энолог может работать как на частных производителей, так и на себя, ведь зачастую эти специалисты сами выращивают виноград.

Шоколатье

© РИА Новости / Низамутдинов ДаниилВыставка шоколада в Париже
© РИА Новости / Низамутдинов Даниил
Выставка шоколада в Париже

Страсть к сладкому тоже может стать профессией. Шоколатье — это не просто кондитер, а, как правило, предприниматель — владелец собственного производства. В его обязанности входит не только выращивание какао-бобов (или контроль за этим процессом) и создание уникальных шоколадных изделий, но и последующая продажа. Магазины шоколатье особенно распространены в Бельгии и Франции. Крупные кондитерские фабрики и шоколадные бутики также нанимают шоколатье, чтобы разработать новые продукты или усовершенствовать вкус имеющихся. Кроме того, эти специалисты могут отвечать за маркетинг и стратегию распространения сладких изделий.

GR-менеджер

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМужчина с портфелем поднимается по эскалатору
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина с портфелем поднимается по эскалатору

Тем, кто мечтает совмещать коммерческую деятельность с политикой, стоит обратить внимание на набирающую популярность профессию менеджера по взаимодействию с органами власти (GR — Government Relations). Чтобы эффективно представлять интересы своей компании перед профильными ведомствами, этот специалист должен хорошо разбираться в экономике, государственном управлении и праве. Ему также пригодится умение находить общий язык со всеми — от СМИ до чиновников высшего ранга.

Виноградная лоза и вино в бокале на винодельческом предприятии Массандра в Крыму.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Лоза жизни. Фотопроект "Россия. Территория настоящего"

Не следует путать с лоббизмом — задачи GR шире, чем пропихивание конкретного закона или решения. GR-менеджер занимается выстраиванием долгосрочной комфортной системы общения между руководством компании и профильными государственными ведомствами. Также, в отличие от лоббиста, который работает за гонорар, этот специалист находится в штате компании и часто отвечает за налаживание взаимодействия между внутренними подразделениями.

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