Бастрыкин назвал причину ЧП в российских школах

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что последние происшествия в российских школах зачастую являются следствием халатности и нарушения правил безопасности в учебных заведениях, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, в пятницу Бастрыкин провел совещание в Санкт-Петербурге и, говоря о расследовании преступлений в отношении несовершеннолетних, выразил серьезную обеспокоенность чрезвычайными происшествиями с детьми в школах, которые произошли в начале года в Перми и в Республике Бурятия.

"Такие трагические последствия зачастую являются прямым следствием халатности и несоблюдения установленных правил по обеспечению надёжной безопасности в учебных заведениях. В ходе следствия по таким делам следует добиваться реального устранения причин и условий совершения преступлений в отношении детей и привлечения к ответственности за допущенные нарушения", — приводит ведомство слова Бастрыкина.

Он поручил в обязательном порядке давать правовую оценку бездействию должностных лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в учебных заведениях.

"При отсутствии ответов на наши представления – немедленно направлять материалы прокурору для решения вопроса о возбуждении дисциплинарного или административного производства в отношении лиц, своевременно не принявших мер реагирования по устранению выявленных следователями недостатков", — добавил он.

На прошлой неделе произошли сразу два ЧП в российских школах. В одной из школ Перми произошла поножовщина, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые – бывший и действующий ученики — задержаны.

Также произошло нападение на семиклассников в Улан-Удэ. По официальной информации СК РФ, ученик девятого класса бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на школьников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший и учитель.