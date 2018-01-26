ЗАГС Москвы: брак мужчин противоречит основам правопорядка России

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Зарегистрированный в Копенгагене брак двух мужчин не может быть признан в России, так как противоречит российским основам правопорядка, сообщила РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

Она пояснила, что браки между гражданами РФ (в том числе, если гражданство имеет только один из брачующихся), заключенные за пределами России с соблюдением законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в РФ, если отсутствуют предусмотренные законом обстоятельства, препятствующие заключению брака (статья 158 Семейного кодекса).

"При этом нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое применение противоречило бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации. В этом случае применяется законодательство Российской Федерации (статья 167 кодекса)", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в соответствии с Концепцией государственной семейной политики в России на период до 2025 года к традиционным семейным ценностям относятся ценности брака, понимаемого как союз мужчины и женщины, основанный на государственной регистрации в органах записи актов гражданского состояния, заключаемый в целях создания семьи, рождения и (или) совместного воспитания детей, основанный на заботе и уважении друг к другу, к детям и родителям, характеризующийся добровольностью, устойчивостью и совместным бытом, связанный с взаимным стремлением супругов и всех членов семьи к его сохранению.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что МФЦ в Москве признал брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене 4 января 2018 года. Мужчины подали в московский МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник центра поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.