МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. МВД аннулирует паспорта двух мужчин, проставивших в Москве штамп о браке, сотрудница, сделавшая это, будет уволена, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что МФЦ в Москве признал брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене 4 января 2018 года. Мужчины подали в московский МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник центра поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.

"Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов", — сказала Ирина Волк.

"По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан Российской Федерации проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства Российской Федерации, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел", — добавила она.