Сотрудницу, поставившую штамп о регистрации гей-брака в Москве, уволят

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Сотрудница, проставившая в Москве штамп о браке в паспорта двух мужчин, будет уволена, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. © Fotolia / Lisa F. Young ЗАГС Москвы: брак мужчин противоречит основам правопорядка России Сотрудница, проставившая в Москве штамп о браке в паспорта двух мужчин, будет уволена, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.





Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что МФЦ в Москве признал брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене 4 января 2018 года. Мужчины подали в московский МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник центра поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.