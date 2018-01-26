Россияне смогут жаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Пользователи мобильного приложения Роструда "Я — инспектор" теперь смогут жаловаться на задержку заработной платы, сообщил заместитель начальника управления проектов информатизации ведомства Виталий Лосев в ходе заседания общественного совета Федеральной службы по труду и занятости.

Ранее в приложении пользователи могли сообщить о замеченных нарушениях на строительных площадках, таких как отсутствие у работников средств защиты или защитных ограждений на стройке.

"По нашему мнению, дополнительные возможности позволят гражданам наиболее оперативно информировать государственные инспекции труда о фактах невыплаты зарплаты, а также производственного травматизма. Думаем, что последнее повлияет на недобросовестных работодателей, которые не только допускают у себя нарушения охраны труда, но и пытаются противозаконным образом лишить пострадавших в результате этого работников законодательно предусмотренной поддержки", — сказал Лосев.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, после обновления в приложении "Я — инспектор" стали доступны темы "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством".

Кроме того, работник или его представитель теперь могут со своего телефона направить заявление о сокрытии работодателем несчастного случая или нарушении порядка его расследования.

Обновленное мобильное приложение доступно для бесплатной установки из App Store и Google Play.