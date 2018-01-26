МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Прокуратуры Москвы напомнила, в каких случаях брак считается официальным на территории РФ, после сообщений в СМИ о признании столичным многофункциональным центром услуг (МФЦ) брака между двумя мужчинами, заключенным в Копенгагене.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что МФЦ в Москве признал брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене 4 января 2018 года. Мужчины подали в московский МФЦ документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник центра поставил штамп в паспортах мужчин на странице семейного положения.

"Согласно законодательству РФ, брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста", — пояснила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") ранее заявил РИА Новости, что информация о признании однополого брака в московском МФЦ похожа на диверсию против основ морали России, и добавил, что напишет "конкретное заявление в органы, в прокуратуру, чтобы дать однозначную правовую оценку таким информационным провокациям".

Телеканал "Дождь" отказался комментировать высказывания Милонова.

Как сообщило столичное МФЦ на своем официальном сайте, информация о признании однополого брака в многофункциональном центре услуг в Москве является ложной, так как МФЦ не занимается принятием соответствующих решений и не проставляет штампы в паспортах, а передает принимаемые документы в ЗАГС.