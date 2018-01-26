МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Прокуратуры Москвы напомнила, в каких случаях брак считается официальным на территории РФ, после сообщений в СМИ о признании столичным многофункциональным центром услуг (МФЦ) брака между двумя мужчинами, заключенным в Копенгагене.
"Согласно законодательству РФ, брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста", — пояснила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
Телеканал "Дождь" отказался комментировать высказывания Милонова.
Как сообщило столичное МФЦ на своем официальном сайте, информация о признании однополого брака в многофункциональном центре услуг в Москве является ложной, так как МФЦ не занимается принятием соответствующих решений и не проставляет штампы в паспортах, а передает принимаемые документы в ЗАГС.