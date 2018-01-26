Жители Бийска забрали домой более 50 собак и кошек после пожара в приюте

Собака в пострадавшем от пожара приюте для животных Преданность в Бийске

Собака в пострадавшем от пожара приюте для животных Преданность в Бийске

БАРНАУЛ, 26 янв- РИА Новости. Жители Бийска забрали домой более 50 собак и кошек, оставшихся без крова из-за пожара в приюте для животных, сообщил РИА Новости волонтер организации "Преданность".

Возгорание произошло в ночь на пятницу. Погибли 25 кошек и шесть собак, это произошло из-за обрушения части здания. Многие животные пострадали от воздействия угарного газ.

"Неравнодушные жители Бийска уже забрали более 50 собак и кошек. Привезено несколько сот килограммов корма, тепловые пушки и деньги для восстановления единственного приюта для животных в Бийске", — сказал волонтер.

По его словам, восстанавливать приют будут силами волонтеров и желающих помочь.

Минувшей ночью в Алтайском крае была зафиксирована самая низкая температура за последнее время, столбик термометра опустился до минус 45 градусов.