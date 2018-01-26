В Госдуму поступил президентский проект о повышении МРОТ

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. В Госдуму поступил законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 1 мая, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"К нам поступил запрос, инициированный президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Предлагается рассмотреть решение, которое коснется трёх миллионов наших граждан, — повышение минимального размера оплаты труда, приравняв его к прожиточному минимуму. Это решение вступит в силу, если этот законопроект будет принят, с 1 мая", — заявил Володин журналистам в пятницу.